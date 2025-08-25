Ciclismo: doppietta trionfale per il Team OM.CC, Luca Cavallo e Annalisa Prato dominano le Alpi

Dopo la pausa estiva, OM.CC torna in scena con slancio e celebra un weekend da incorniciare: due vittorie prestigiose che esaltano il talento e la grinta dei suoi atleti sulle salite più iconiche delle Alpi.

Luca Cavallo conquista la GFNY Alpes Vaujany Croix de Fer

Nel cuore delle Alpi francesi, Luca Cavallo ha scritto una pagina epica alla GFNY Alpes Vaujany, imponendosi sul durissimo percorso lungo da 118 km e quasi 4.000 metri di dislivello. Dopo aver domato la mitica ascesa al Col de la Croix de Fer (2.067 m), il Col du Glandon e il ritorno a Vaujany, Luca ha tagliato il traguardo con grinta e classe, dimostrando una forma eccezionale e una perfetta gestione della gara. La sua prestazione lo proietta tra i protagonisti del circuito GFNY World.

(Luca Cavallo - ph ufficio stampa officine mattio)

Annalisa Prato vince la prima tappa della Haute Route Alpes 2025

Non da meno, Annalisa Prato ha aperto la Haute Route Alpes 2025 con una vittoria brillante nella tappa inaugurale da Megève a Megève. Su un tracciato di 104 km e 2.600 metri di dislivello, con le salite del Col de l’Épine e del Col de la Croix-Fry, Annalisa ha imposto il suo ritmo fin dalle prime rampe, gestendo con intelligenza la gara e lasciando il segno in una competizione che riunisce l’élite del ciclismo endurance. La sua vittoria è il primo passo di una settimana che si preannuncia leggendaria.

Ricardo Pichetta, presidente del team OM.CC, ha commentato con orgoglio la prestazione dei due atleti: “Questi successi confermano la filosofia OM.CC: passione, preparazione e spirito di squadra. Luca e Annalisa hanno dimostrato che con dedizione e coraggio si possono raggiungere traguardi straordinari. Il team li applaude e guarda con entusiasmo alle prossime sfide.”