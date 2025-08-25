Ciclismo: Erica Magnaldi trionfa alla sua prima gara Gravel

Grande soddisfazione per Erica Magnaldi che sabato 23 ha vinto la 4ª edizione della “Monsterrando”, gara Gravel nel Monferrato.

La cuneese, alla prima competizione ufficiale con la bici “offroad”, ha subito ottenuto un prestigioso successo, infatti la corsa piemontese è l’unica prova italiana del calendario “UCI Gravel World Series” dopo che ad aprile era stata annullata la settima tappa in Sardegna.

Il percorso, con partenza ed arrivo a Fubine Monferrato, si articolava interamente nell’alessandrino con un piccolo sconfinamento in provincia di Asti. Complessivamente la gara era lunga 120 chilometri con 1600 metri di dislivello, inoltre più del 60% delle strade affrontate dalle atlete non erano asfaltate. Tutti questi fattori hanno reso la corsa dura e selettiva fin dalle prime battute, favorendo l’agilità e la resistenza di Erica Magnaldi.

La portacolori della UAE Team ADQ ha dominato la gara, tant’è che ha preceduto di un paio minuti l’australiana Nicole Frain, giunta seconda, e di quasi quattro minuti la svizzera Irina Lützelschwab.

Nella prova maschile a trionfare è stato l’ormai ex ciclista professionista Romain Bardet, tra i più forti ciclisti francesi del ventunesimo secolo, che ha preceduto il ceco Petr Vakoc e l’olandese Mathijs Loman.

Ora per la cuneese il ritorno su strada con in programma il Tour Cycliste de l’Ardeche (9-14 settembre), successivamente la speranza è di tornare a vestire la maglia azzurra in occasione dei Mondiali in Ruanda (fine settembre) o degli Europei in Francia (inizio ottobre). Infine nel finale di stagione potrebbe tornare a competere nel calendario Gravel, soprattutto dopo l’ottima prestazione alla “Monsterrando”.