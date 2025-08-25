Crissolo: il Monviso Trail ha chiuso il circuito 100 Miglia Monviso

Domenica 24 agosto si è corsa a Crissolo la gara che chiude il circuito 100 Miglia Monviso.

Il Monviso Trail è una 26 km che lungo i sentieri storici del “Giro di Viso” ha attraversato Pian della Regina, Pian del Re e i rifugi Giacoletti, Quintino Sella e Alpetto. Un totale di 1900 metri di dislivello al cospetto del Re di Pietra, una gara che in oltre 10 anni di storia è diventata il riferimento per migliaia di corridori in cerca di sfide estreme.

Una giornata caratterizzata dal tempo instabile con sole, nuvole e pioggia nella seconda parte. 279 gli atleti partiti dal piazzale del Village. 84 gli anni di Donato Gallo, storico corridore di questi sentieri, che questa volta si è accontentato di arrivare al bellissimo lago Chiaretto, mentre Salvatore Cutaia - atleta paralimpico - ha portato a casa l’impresa come ambasciatore dell'Associazione Pro Disability per essendo fuori classifica. Luca Carrara, atleta della Val Brembana, Team North Face, è stato probabilmente l'atleta con i migliori punteggi che, a causa di un problema fisico, ha fatto una buona gara senza però lottare per la vittoria. Da lui grandi lodi per una gara che ha definito bellissima.

Ancora una volta alcuni hanno corso per vincere - e ancora una volta la famiglia Dematteis è salita sul gradino più alto del podio, molti hanno corso per misurarsi con sé stessi, tanti per amore di un paesaggio, di un territorio, di un’avventura. Tutti i corridori sono stati accolti da decine di volontari che hanno curato ristori e punti controllo. Oltre 70 persone che dalle 5 del mattino si sono mosse verso Pian della Regina e poi in quota - Rifugi Giacoletti, Quintino Sella, Alpetto. Una menzione ancora a che ha garantito la sicurezza e al Soccorso Alpino che in una giornata particolarmente carica di eventi importanti in Provincia di Cuneo - il passaggio della Vuelta, il Trans Varaita Bike e il Monviso Trail - hanno dedicato due squadre al recupero di due atleti infortunati.

9 i Paesi rappresentati - Francia, Inghilterra, Marocco, Spagna, Olanda, Germania, Austria, Argentina e Italia - e diverse le regioni italiane. Il trail è la nostra maniera per raccontare un territorio, promuoverlo, renderlo conosciuto ben oltre i confini.

Anche il Monviso Trail è gara solidale che partecipa al circuito I run for Find the Cure.

La gara:

Bernard Dematteis - primo assoluto con il tempo di 2h54'

Elia Bongiovanni - secondo in 2h56’

Massimiliano Durbano - terzo 3h02’

Cecilia Basso - vincitrice in campo femminile 3h21'

Giorgia Forno - seconda classificata 3h43'

Irma Chiavazza - terza classificata 3h47'.

La classifica completa - https://www.wedosport.net/vedi_classifica.cfm?gara=56738&d=1

Galleria Fotografica - https://www.wildemotions.cc/monvisotrail2025/