Motociclismo: Coppa Italia Velocità, ancora due podi a Misano per i piloti della Black Racing

La Coppa Italia Velocità 2025 è arrivata al giro di boa del campionato, gara nuovamente disputata sul Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, con tanto sole e temperature decisamente estive.

Squadra ufficiale al completo per il team cuneese della velocità in pista, portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, che si è presentata al via del terzo round stagionale con il maceratese Elia Mengoni, impegnato nella Dunlop Cup 600 Supersport in sella alla Yamaha R6, il genovese Fabio Pozzato con la Yamaha R1, il reggiano Thomas Mattioli su BMW S1000RR, lo svizzero Manuel Alder, alla guida di una Kawasaki ZX-10R nella Pirelli 1000 Rider ed infine l’austriaco Maximilian Seelos, su BMW S1000RR, nel Trofeo Italiano Amatori 1000 base.

Purtroppo nelle prove del venerdì un high side ha messo fuori dai giochi Alder. Trasportato all’ospedale di Rimini, ha riportato la rottura del muscolo del bacino.

Per gli altri piloti della squadra le libere del venerdì hanno permesso di mettere a punto gli assetti per le qualifiche del sabato dove, nella Pirelli Cup, Pozzato ha centrato l’ottava posizione in griglia, con alle spalle Mattioli in decima piazza.

(Fabio pozzato - Foto by Benzina Media)

Mengoni, non essendo riuscito a trovare il giro buono, si deve accontentare della quattordicesima posizione nella griglia della Dunlop Cup, mentre Seelos è dodicesimo nel Trofeo Italiano 1000 Base.

Le gare della domenica, seguite da un buon numero di spettatori, hanno visto scendere in pista i piloti della Dunlop Cup, con Mengoni che, partito bene, riesce a tenere il gruppo di testa fino alla bandiera rossa, data ad un giro dalla fine. Classifica pertanto congelata al giro precedente, con il maceratese che agguanta la seconda piazza nella Supersport, con conseguente e momentaneo terzo posto in campionato.

Maximililan Seelos, a destra, sul podio - Foto by Benzina Media

A seguire è stato il turno della Pirelli Cup, con Pozzato che parte molto bene, risultando quarto dopo il primo giro, ma un contatto in staccata gli provoca la foratura del pneumatico posteriore: gara finita per il genovese. Dietro Mattioli, dopo una partenza sbagliata, inizia una bella rimonta, che lo vede transitare ottavo al traguardo, battendo in volata con l’avversario che lo precedeva.

Nella pausa pranzo, prima della gara del Trofeo Italiano Amatori, le condizioni meteo cambiano, per cui i piloti, fino all’ultimo, restano indecisi sul tipo di pneumatici da montare. Il team decide di far partire Seelos con le rain, scelta che si rivela azzeccata, perché dopo tre giri arriva la pioggia ad accompagnare le ultime tornate, per cui l’austriaco, rivelatosi fenomenale sul bagnato, inizia la sua rimonta fino alla bandiera a scacchi, che lo vede terzo assoluto, ma primo di categoria, essendo i piloti che lo precedono due wild card, non iscritte al campionato, che vede pertanto l’austriaco guidare la classifica.

Maximilian Seelos, impegnato sulla pioggia - Foto by Benzina Media

"E' stato un weekend soddisfacente - ha riferito il team manager Simone Barale -, perché usciamo dal round di metà campionato primi nel Trofeo Amatori 1000 e terzi nella Dunlop Cup. Stiamo svolgendo un buon lavoro e la squadra cresce ad ogni uscita, sia tecnicamente che sportivamente. Mi dispiace molto per Manuel Alder. Tutto il team gli augura una pronta guarigione, per poterlo rivedere al più presto in sella".

La Black Racing ringrazia tutti gli sponsor per il supporto che forniscono in questa stagione agonistica: TOP Serramenti, TOP Serramenti Design, Poppi Clementino SpA, Magazzini Edili Tontine, P.D. Impresa Edile, D&B Automazioni Srl, CTM Srl, Erregi Srl, I Freschi di Zurli Alessandro, Istituto Ottico Boselli, I Mengoni SaS, XBW Srl, Moss Srl, Dott. Andrea Mascarello, Tipolito Martini Srl, Proforma Consulting, MP Gamma Srl, Sine Cura, Sirp Srl e Gastaldi Officine Srl.

Un doveroso ringraziamento va anche ai partner tecnici Penny Racing Service, Micron Srl, Magigas, Graph-Art, Vircos, Al Cappello Alpino e Galfer.