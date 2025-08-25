Volley B/M - Al via la preparazione del VBC Mondovì; Coach Bertini: "Per me questo è un posto speciale" (VIDEO)

Ha preso il via questo pomeriggio la preparazione del VBC Mondovì, formazione che dopo tre anni torna a disputare una competizione nazionale. I "Galletti" del neo tecnico Vittorio Bertini, infatti, a ottobre saranno in riga ai nastri di partenza per affrontare il Campionato maschile di serie B. Squadra, staff tecnico e dirigenziale si sono ritrovati al ristorante-albergo Commercio di Roccaforte Mondovì per un primo incontro, utile per porre le basi di una stagione di rinnovato entusiasmo dopo tre stagioni trascorse in serie C.

Dopo il saluto del presidente Giancarlo Augustoni e del Ds Brunello Prette è stata la volta del tecnico Vittorio Bertini, tornato a Mondovì da allenatore, dopo aver vestito i panni di giocatore trent'anni fa. Volti sereni e vogliosi di far bene, quelli dei "Galletti", tra conferme e nuovi innesti, ma tutti pronti a mettersi a disposizione di un allenatore fortemente legato a Mondovì e che già dalle prime battute ha lasciato intravedere una innata determinazione. Ecco ai nostri microfoni il tecnico originario di Cernusco sul Naviglio:

Tra i volti nuovi del roster del Vbc Mondovì c'è il palleggiatore Davide Giovannetti, che per un gioco del destino aveva esordito in A2 con i Lupi di Santa Croce proprio a Mondovì. Il Vbc ha deciso di affidare proprio al ventitreenne di Firenze le chiavi della regia dei "Galletti". Giovannetti, che con i suoi 195 cm sarà di certo prezioso anche nella difesa a muro, è reduce dall'esperienza in B con il Camaiore di una vecchia conoscenza del Vbc, quel Matteo Paoletti che a suon di schiacciate ha lasciato il segno sul taraflex del PalaManera, ma anche nelle pagine gloriose della società biancoblù. Ecco le impressioni del palleggiatore Davide Giovannetti: