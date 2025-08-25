Open Day VBC Valle Stura: porte aperte alla nuova stagione

La VBC Valle Stura apre ufficialmente la stagione 2025/26 con una serie di Open Day gratuiti dedicati a tutte le categorie giovanili.

Dal Minivolley Under 8 fino all’Under 16 Femminile, passando per le categorie miste Under 10, Under 12 e Under 14, ogni ragazzo e ragazza avrà la possibilità di scendere in campo, conoscere il gruppo e avvicinarsi al mondo della pallavolo in un ambiente accogliente e familiare.

Gli allenamenti di prova, guidati dagli allenatori della società, saranno l’occasione per fare sport divertendosi, stringere nuove amicizie e iniziare un percorso di crescita all’interno della grande famiglia gialloblù.

«Gli Open Day sono momenti fondamentali per trasmettere i valori che ci guidano – spiegano dalla società –. Vogliamo che ogni atleta, dal più piccolo al più grande, trovi qui uno spazio dove sentirsi parte di un progetto e crescere insieme.»

La VBC Valle Stura, che negli ultimi anni ha visto aumentare numero di squadre, allenatori e tesserati, conferma così la volontà di investire sul settore giovanile e di continuare a partecipare con entusiasmo sia ai campionati FIPAV sia ai tornei CSI.

Ecco le categorie con i rispettivi responsabili:

• Under 16 Femminile – referente: Francesco Bruno +39 338 9018083

• Under 14 Femminile/Mista – referente: Cristian Faggio +39 370 1333271

• Under 12 Femminile/Mista – referente: Anita Pepino +39 351 8072666

• Under 10 Mista – referente: Anita Pepino +39 351 8072666

• Minivolley Under 8 – referente: Anita Pepino +39 351 8072666