Volley: al via l'attività della cantera del VBC Mondovì

Così come per la squadra maggiore militante in serie B, anche per tutte le formazioni della cantera del VBC Mondovì le vacanze estive sono ormai agli sgoccioli: infatti con l’ ultima settimana del mese di agosto ed i primi giorni del mese di settembre le varie formazioni della società monregalese inizieranno la preparazione in vista della stagione agonistica 2025/2026.

Martedì 26 agosto toccherà al gruppo formato dai ragazzi che disputeranno il campionato U.15 ed U.17, affidato alla confermata Viridiana Polizzi, che si avvarrà dell’ aiuto di Davide Mazzucchi.

Lunedì 1 settembre partiranno tanto il minivolley, rivolto ai bambini nati fra il 2013 ed il 2016, quanto i corsi di motoria, rivolto a tutti i bambini e le bambine nate fra il 2017 ed il 2021, che si terranno nei giorni di lunedì e di giovedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30

Martedì 2 settembre sarà quindi la volta sia del gruppo U.13, affidato a Nicolò Carletto, che della formazione cadetta, allenata sempre dal confermato Riccardo Gallia, che si ritroverà al PalaItis alle ore 18 per iniziare la preparazione per il prossimo campionato Regionale di serie D.

“Puntiamo ad un obbiettivo duplice – dicono i dirigenti monregalesi -, ossia veder migliorare i ragazzi da un punto di vista sia tecnico che tattico e cercare di ottenere risultati di prestigio, che permettano ai nostri giocatori anche di crescere mentalmente e di imparare a lottare per un traguardo di un certo valore, senza accontentarsi solo di partecipare e di essere arrivati sin lì. Il nostro è uno staff tecnico di livello considerevole, che sicuramente saprà far crescere i ragazzi sotto tutti gli aspetti, preparandoli al meglio per il loro futuro sportivo e non solo”.