Atletica: Mondovì ancora sede dei raduni regionali Fidal, 200 presenze tra atleti e tecnici fino al 2 settembre

Ancora una volta la città di Mondovì è stata scelta dal comitato regionale della Fidal come sede del raduno estivo residenziale di fine agosto.

Quest’anno gli atleti del settore lanci e salti saranno alla “Fantoni Bonino” fino al 29 agosto (dal 24), rispettivamente agli ordini dagli di Maria Marello supportata dai tutor “olimpici” Nicola Vizzoni e Claudia Coslovich e da Valeria Musso.

Dal 29 al 2 settembre invece, sarà la volta dei velocisti e ostacolisti coordinati dall’ex azzurro Marco Menchini e da Luca Chirio.

Confermatissimo anche il week end (29 – 30 – 31 agosto) riservato alla categoria ragazzi per la quale è stato studiato un programma ludico-motorio dedicato, dopo il successo in termini di partecipazione ottenuto negli anni precedenti.

Tutti gli atleti e i tecnici, oltre 200 provenienti anche dalla Valle D’Aosta, Liguria e Toscana, saranno ospitati presso l’ “Hotel Commercio” di Roccaforte Mondovì.

Si rinnova così una tradizione iniziata ormai nel lontano 1999 quando per la prima volta, sulla pista dei Beila non ancora inaugurata, si svolsero i primi collegiali. Da allora il rapporto tra Mondovì e la Fidal si fatto sempre più saldo e la città è diventata un punto di riferimento per l’atletica leggera italiana grazie anche ai numerosi successi sportivi in campo nazionale e internazionale ottenuti dall’Atletica Mondovì. L’impianto è stato teatro anche di collegiali nazionali riservati alla squadra juniores (2002, 2003, 2004, 2008) e a quella assoluta (2004) in preparazione alle Olimpiadi di Atene. In tutte le occasioni l’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo con i propri tecnici e dirigenti, ha sempre svolto un importante ruolo di supporto logistico – organizzativo.

Enrico Priale dell’Atletica Mondovì commenta: “Siamo felici di questo 27° anno consecutivo di raduni Fidal Piemonte a Mondovì. Un appuntamento ormai fisso che ha visto impegnati centinaia di ragazzi nel corso degli anni. Alcuni di questi sono riusciti ad affermarsi da adulti raggiungendo vittorie e traguardi prestigiosi, come Daisy Osakue fresca campionessa italiana di disco e peso che proprio a Mondovì sta completando la sua preparazione in vista dei Mondiali di Tokio, o Stefano Sottile (4° nel salto in alto nelle ultime Olimpiadi di Parigi) che sarà in pedana nei prossimi giorni. L’augurio che facciamo a tutti i ragazzi è quello di ripercorrere le orme di Daisy e di Stefano”.

Una “ospitalità” apprezzata anche da alcuni atleti della nazionale di skeleton che hanno svolto un periodo di allenamento a luglio sulla “Fantoni Bonino”, dall’Atletica CBS Borgaretto che ha svolto il proprio ritiro societario giovanile a giugno e dall’ Us Maurina Olio Carli, a Mondovì dal 26 al 29 agosto.



