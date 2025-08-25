Cuneo Volley, dopo 11 anni è SuperLega: domani il primo allenamento aperto al pubblico

Sono passati quattro mesi da quel 24 aprile 2025 che ha regalato a Cuneo il ritorno nella massima serie del volley italiano. Dopo le feste e l’euforia collettiva per la promozione, è tempo di pensare al campo: domani pomeriggio, martedì 26 agosto, alle ore 16, la squadra tornerà a lavorare in palestra per preparare il suo primo campionato di SuperLega dopo 11 anni.

Un avvenimento nell’avvenimento, che i tifosi potranno vivere da vicino: il primo allenamento al palazzetto sarà infatti a ingresso libero, con la possibilità di scattare una foto ricordo con i giocatori al termine della seduta (prevista alle ore 18).

Il mercato e il colpo Zaytsev

Il club, guidato dal presidente Gabriele Costamagna, ha sfruttato l’estate per allestire un roster equilibrato, con l’obiettivo realistico e inevitabile di una matricola: la salvezza. Il mercato, anche condizionato dai tempi stretti e dal budget a disposizione, ha portato in Piemonte un mix di esperienza e giovani promesse.

Il nome che ha fatto più rumore è stato senza dubbio quello di Ivan Zaytsev. L’annuncio, arrivato appena una settimana dopo la promozione ed in occasione per la festa post Supercoppa di A2, ha fatto schizzare verso l’alto il numero di abbonamenti: oltre 1.300 tessere staccate in dieci giorni. Lo “Zar”, che ha confermato il suo imminente arrivo a Cuneo in un video diffuso sui canali social della società (quasi 1.600 like in poche ore), sarà il punto di riferimento della squadra, ma non l’unico protagonista.

Cavaccini nuovo capitano, occhi su Feral

Il pubblico ritroverà l’amatissimo libero Domenico “Mimmo” Cavaccini, promosso a capitano, simbolo di continuità e di appartenenza. A far sognare i tifosi ci sarà anche il giovane opposto francese Nathan Feral, classe 2004, considerato in patria una delle promesse più brillanti del volley transalpino. Dotato di un braccio potente e di un talento cristallino soprattutto nel servizio, è già stato accostato da alcuni osservatori al connazionale Earvin Ngapeth per la capacità di abbinare tecnica e fantasia in campo. Cuneo potrebbe diventare il trampolino di lancio della sua carriera.

Il roster

Accanto a Zaytsev e Feral, coach Matteo Battocchio potrà contare su un gruppo solido: in regia ci saranno Michele Baranowicz e il giovane Matteo Bonomi; al centro Riccardo Copelli, l'amatissimo Lorenzo Codarin, insieme con Giulio Colasanti e Aleksandar Stefanovic (assente al raduno perché impegnato con la nazionale serba al collegiale pre-Mondiale). In banda, oltre allo stesso Zaytsev, spazio a Marko Sedlacek, Roland Gergye e Claudio Cattaneo. Nel ruolo di libero, insieme a Cavaccini, ci sarà anche Simone Oberto.

Un mix che unisce esperienza internazionale e nuove energie, chiamato a dare battaglia in un campionato che si annuncia durissimo.

L’incontro con la stampa

Prima dell’esordio in palestra, la dirigenza incontrerà i giornalisti: saranno presenti il presidente Costamagna, il direttore sportivo Paolo Bruggiafredo e naturalmente coach Battocchio, che ha la responsabilità e l’onore di guidare la squadra in una stagione che, comunque vada, entrerà nella storia della città.

Cuneo è pronta a riabbracciare la SuperLega: domani, con il primo allenamento, inizia un’avventura che i tifosi sognavano da più di un decennio.