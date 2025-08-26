Agricoltura, Bergesio (Lega): "Al via i crediti d’imposta per la formazione ai giovani imprenditori agricoli"

“È ufficialmente operativo, a partire da oggi e fino al 24 settembre 2025, il credito d’imposta per la formazione nella gestione dell’azienda agricola. Un importante risultato fortemente voluto dalla Lega che ha sempre lavorato per il rafforzamento dell’imprenditoria agricola giovanile”. Così il senatore Giorgio Maria Bergesio commenta positivamente la misura entrata in vigore grazie al ddl di cui è stato primo firmatario Mirko Carloni, presidente della commissione agricoltura della Camera.

L'iniziativa, introdotta con Legge 36/2024, mira a sostenere i giovani imprenditori agricoli (età compresa tra 18 e 40 anni compiuti e che hanno avviato l'attività dal 1° gennaio 2021) che svolgono attività con codice ATECO 01.



L’art. 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36 ha previsto per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola un contributo sotto forma di credito di imposta, pari all’80 per cento delle spese sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.



Il credito d'imposta è pari all'80% delle spese sostenute per la formazione. L'importo massimo del bonus è di 2.500 euro per ciascun beneficiario.

Le spese coperte includono corsi di formazione, seminari e coaching attinenti alla gestione aziendale. Sono incluse anche le spese di viaggio e soggiorno, fino ad un massimo del 50% dell'importo totale agevolabile.



Le domande possono essere inviate a partire dal 25 agosto e c'è tempo fino al 24 settembre. Le richieste vanno presentate in via telematica tramite un apposito modello dell'Agenzia delle Entrate.



Le spese devono essere state sostenute nel 2024 e devono essere idoneamente documentate e tracciabili.



"L’imprenditoria giovanile agricola ha bisogno di strumenti concreti per affrontare un contesto in continua evoluzione. Oggi, più che mai, è necessario acquisire nuove competenze per rendere le aziende competitive e moderne. La redditività e la competitività delle aziende agricole sono direttamente proporzionali alle competenze messe in campo da chi le guida, imprenditori e manager. Questa misura è il frutto di un lavoro concreto, fatto di ascolto e confronto”, prosegue il senatore.



"La Lega continuerà a stare al fianco di chi cura e coltiva la terra: dobbiamo costruire un futuro migliore per l’agricoltura italiana passando attraverso giovani formati adeguatamente”, conclude Bergesio.