Alessia Gazzola a Busca per "Incontri con l’autore"

Domenica 31 agosto, alle ore 21, al Parco-Museo dell’Ingenio, sarà ospite Alessia Gazzola, scrittrice, medico legale e autrice di successo, che incontrerà il pubblico per raccontare il suo percorso narrativo e presentare la nuova serie Miss Bee.

Sarà un’occasione per approfondire lo sguardo originale e delicato con cui Gazzola da anni racconta personaggi femminili intelligenti, indipendenti e ironiche, capaci di affrontare misteri e sfide con coraggio e leggerezza.

L’autrice dialogherà con Asia Cavallo, alias @lettriceperantonom.asia, content creator che propone sui social contenuti legati al mondo dei libri, tra recensioni, suggerimenti e spunti di riflessione, collaborando con case editrici e autori del settore.

“Avremo il piacere – sottolinea l’assessore alla Cultura, Lucia Rosso – di ospitare a Busca Alessia Gazzola, scrittrice di grande talento e tra le voci più amate della narrativa italiana contemporanea. Autrice di romanzi gialli che uniscono mistero e sentimento, con la sua ironia e sensibilità ha conquistato un vasto pubblico e dato vita a personaggi indimenticabili che hanno saputo arrivare anche sul piccolo schermo. Un’occasione imperdibile per incontrare un’autrice capace di unire giallo, ironia e leggerezza, regalando storie che emozionano e appassionano”.

La serata rientra nel ciclo di appuntamenti “Incontri con l’autore”, organizzati dalla Biblioteca Civica di Busca in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.

Ingresso gratuito su prenotazione: 0171.948621

Info e prenotazioni: biblioteca@comune.busca.cn.it