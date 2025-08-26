 / Attualità

Attualità | 26 agosto 2025, 10:17

Alessia Gazzola a Busca per "Incontri con l’autore"

La serata rientra nel ciclo di appuntamenti organizzati dalla Biblioteca Civica di Busca in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura

Domenica 31 agosto, alle ore 21, al Parco-Museo dell’Ingenio, sarà ospite Alessia Gazzola, scrittrice, medico legale e autrice di successo, che incontrerà il pubblico per raccontare il suo percorso narrativo e presentare la nuova serie Miss Bee.

Sarà un’occasione per approfondire lo sguardo originale e delicato con cui Gazzola da anni racconta personaggi femminili intelligenti, indipendenti e ironiche, capaci di affrontare misteri e sfide con coraggio e leggerezza.

L’autrice dialogherà con Asia Cavallo, alias @lettriceperantonom.asia, content creator che propone sui social contenuti legati al mondo dei libri, tra recensioni, suggerimenti e spunti di riflessione, collaborando con case editrici e autori del settore.

“Avremo il piacere – sottolinea l’assessore alla Cultura, Lucia Rosso – di ospitare a Busca Alessia Gazzola, scrittrice di grande talento e tra le voci più amate della narrativa italiana contemporanea. Autrice di romanzi gialli che uniscono mistero e sentimento, con la sua ironia e sensibilità ha conquistato un vasto pubblico e dato vita a personaggi indimenticabili che hanno saputo arrivare anche sul piccolo schermo. Un’occasione imperdibile per incontrare un’autrice capace di unire giallo, ironia e leggerezza, regalando storie che emozionano e appassionano”.

La serata rientra nel ciclo di appuntamenti “Incontri con l’autore”, organizzati dalla Biblioteca Civica di Busca in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.

Ingresso gratuito su prenotazione: 0171.948621

Info e prenotazioni: biblioteca@comune.busca.cn.it

comunicato stampa

