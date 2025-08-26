Bene Vagienna aderisce alle comunità energetiche rinnovabili: serata informativa l’8 settembre

Lunedì 8 settembre, alle 20.45, serata divulgativa alla cittadinanza di Bene Vagienna in sala don Giraudo (con ingresso da piazza San Francesco) per parlare dell’adesione del Comune alle comunità energetiche rinnovabili Cer Concerti e Solar Volley.

Il tutto esponendo i graduali vantaggi che gli utenti benesi possono ottenere durante l’anno, usufruendo di questo nuovo servizio: la riduzione dei costi delle bollette della luce, sostenendo una politica di “green economy” e combattendo la cosiddetta “povertà energetica”. Sono invitati tutti i benesi, inclusi i commercianti, gli artigiani e le imprese.

Le due realtà fornitrici si rivolgono rispettivamente a differenti categorie. La prima solo ai privati cittadini, la seconda sia agli enti pubblici, sia ai privati.

La Solar Volley, poi, nello specifico, opera per supportare la Cer Concerti, per bilanciare i carichi e i megawatt utilizzati nei consumi.

“Il progetto energetico coinvolge circa una ventina di Comuni del territorio del Fossanese, ma non si deve ragionare solo come Comune aderente. È da considerare più che altro l’erogazione di energia che parte dalla cabina primaria Enel. Bene Vagienna, ente promotore tramite il Consorzio Bealera Maestra, utilizzerà ben tre centraline. Un aspetto positivo per il Comune è che entrare nella comunità energetica non si avranno costi e, per chi ne usufruirà, non è richiesto il cambio del gestore di energia.

Bene Vagienna, rispondendo positivamente al progetto, beneficerà di un grande valore aggiunto nel risparmio in bolletta, ovviamente sempre nelle proporzioni di consumo di ciascun utente. Così procedendo, in questa comunità energetica, che conta di investire sul territorio l’energia per opere sociali, si otterranno degli sconti, dei vantaggi e, in previsione, un incentivo complessivo di 25mila Megawatt, raggiungendo il maggior numero di utenti aderenti”: ha concluso il sindaco benese Claudio Ambrogio.