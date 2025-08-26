Fossano: domani sera la finale regionale di “Miss Italia”, 40 le aspiranti reginette

Tutto pronto domani sera a Fossano, alle 20.45, per la finale regionale Piemonte e Valle d’Aosta della kermesse di Patrizia Mirigliani regina per eccellenza della bellezza, in piedi dal 1946: “Miss Italia”.

La manifestazione (per la seconda volta nella Città degli Acaja) avrà luogo dietro il Duomo, all’Auditorium Fondazione della Musica Italo Calvino (via Bava San Paolo, 48), facilmente raggiungibile da via Roma, tagliando lungo il tratto pedonale di via Commendatore Antonio Miglio.

La gara, con in giuria nomi illustri, tra cui il sindaco Dario Tallone a fare gli onori di casa e il senatore Giorgio Maria Bergesio, vedrà la partecipazione di una quarantina di ragazze e tra queste ne sveliamo alcune, che si contenderanno il titolo in quella che sarà la penultima tappa, prima della finalissima nazionale, nella località marchigiana di Porto San Giorgio, che sarà trasmessa in diretta su Raiplay e su Rtv San Marino il prossimo 15 settembre . Presenteranno l'appuntamento l’attore e doppiatore Andrea Beltramo e Miss Piemonte 2024 Francesca Spinelli. La serata ricorderà anche Pippo Baudo, uno degli storici conduttori della Rai recentemente scomparso e tra i grandi maestri che hanno condotto Miss Italia.

Vi saranno Aspiranti reginette provenienti dal torinese, novarese e dalle valli cuneesi come Martina Peretti “Miss Miluna Piemonte”, 23 anni di Volvera, Piemonte”; Sofia Charrier “Miss Cinema”, 19 anni di Bagnolo Piemonte, Giorgia Centola “Miss Torino”, 22 anni di Piobesi Piemonte; Beatrice Sartori “Miss Framesi”, 24 anni di Invorio (Novara); Giorgia Riondino “Miss Sorriso”, 19 anni di Villastellone; Alicya Ferrero “Miss Rocchetta Bellezza”, 19 anni di Borgaro Torinese, Beatrice Bo “Miss Eleganza”, 22 anni di Brandizzo; Beatrice Boaglio “Miss Mont Blanc”, 20 anni di Bagnolo Piemonte, Rebecca Avattaneo “Miss Sport Givova”, 21 anni di Orbassano.

Confermata tra gli ospiti, come lo scorso anno, la madrina d’eccezione: la cerverese Francesca Bergesio, Miss Italia 2023. Ora speriamo che la sua onda positiva investa ancora un’altra corregionale, per la vittoria della tappa di Fossano e per la decisiva della finalissima marchigiana.