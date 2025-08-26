Manta investe sul verde: riqualificato anche il Parco di Largo De Gasperi

L’Amministrazione Comunale di Manta continua la riqualificazione delle aree verdi e dopo l’inaugurazione fatta a giugno del parco di piazza del Popolo, sono stati ultimati i lavori nel Parco di Largo De Gasperi.

Per ciascun intervento sono stati investiti circa 15.000 euro.

L’intervento ha permesso di restituire ai mantesi un’area verde più accogliente, sicura e funzionale, pensata come luogo di aggregazione per famiglie, bambini e cittadini di tutte le età.

Il progetto si inserisce nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici avviato dall’Amministrazione immediatamente dopo l’insediamento di giugno 2024.

“Con questi interventi - sottolinea il sindaco Ivana Casale - vogliamo rendere Manta sempre più vivibile, con aree verdi curate che siano veri punti di incontro e socialità per la nostra comunità”.

Dopo Largo De Gasperi e piazza del Popolo, il prossimo passo è la riqualificazione del Parco di San Rocco i cui lavori sono iniziati ieri, lunedì 25 agosto.



