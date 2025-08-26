Uncem presenta il "Rapporto Montagne Italia 2025" a Borgo San Dalmazzo

Come vanno demografia, economia e società nella montagna cuneese? Quale è il quadro dell'emigrazione? E come sta andando il lavoro delle Green Community? Focus sul Cuneese e le Terres Monviso giovedi 28 agosto alle ore 16,30 a Borgo San Dalmazzo, nella Sala consiliare del Municipio, per la presentazione del "Rapporto Montagne Italia 2025" realizzato da Uncem nell'ambito del Progetto Italiae, ed edito da Rubbettino [ https://www.store.rubbettinoeditore.it/catalogo/rapporto-montagne-italia-2025/?highlight=montagne ].

Il Rapporto supera le 800 pagine di dati, numeri, analisi, approfondimenti coordinati da Luca Lo Bianco e Marco Bussone, con un gruppo di autori che vanno da Aldo Bonomi, sociologo di AASTER, a Giampiero Lupatelli di Caire, a Nando Pagnoncelli di Ipsos. Testi di Papa Francesco, del Presidente Mattarella, del Ministro Calderoli. Un lavoro di analisi a sette anni dall'ultimo Rapporto sulla Montagna presentato da Uncem. A Borgo Uncem presenterà tutti i dati territoriali. Rimarcando l'importanza del lavoro che le Unioni montane Cuneesi stanno facendo con Terres Monviso e la Valle Stura con i territori delle Alpi del Mare per costruire la Green Community Margreen.

"La logica della Green Community - evidenzia Roberto Colombero, Presidente nazionale Uncem - è quella del NOI. Tra Comuni, con le imprese, con tutta la comunità. Ne abbiamo bisogno per affrontare la crisi climatica intrecciata con la crisi demografica. Togliamo di mezzo la parola spopolamento. Non ci rappresenta e non è per la montagna. Nel Rapporto Montagne Italia mostriamo che il saldo migratorio della montagna italiana è positivo, più 10 per mille tra il 2019 e il 2023. In Piemonte diventa più 26 per mille. In Valle Stura, più 20 per mille. Occorre su questo costruire strategie e politiche, scelte opportune".

Giovedi intervengono Roberta Robbione, Sindaca di Borgo San Dalmazzo; Loris Emanuel, Sindaco di Moiola e Presidente Unione montana Valle Stura; Gian Piero Dalmasso Sindaco di Vernante; Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte; Marco Bussone Presidente nazionale Uncem.



