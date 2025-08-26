Vicoforte, conclusa la Settimana Estiva Nazionale Lagatiana per famiglie di bambini e bambine con Trisomia 21

Si è conclusa con successo la 25^ Settimana Estiva Lagatiana per famiglie di bimbi con Trisomia 21 svoltasi presso Casa Regina Montis Regalis di Vicoforte dal 3 al 10 agosto.

L’inaugurazione ufficiale si è svolta alla presenza delle famiglie, dell’équipe di specialisti, dei volontari e dei soci, insieme al sindaco di Vicoforte Valter Gasco, alla vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo Paola Merlatti – che sostiene concretamente la realizzazione del progetto – e al presidente della Pro Loco di Vicoforte Gianni Badino.

Le giornate sono state scandite da incontri formativi dedicati ai genitori, da momenti di animazione per i fratelli e le sorelle, dalle osservazioni cliniche condotte dagli specialisti e dalle attività ludiche per i bambini e le bambine con Trisomia 21, animate dalle volontarie e dal Clan del gruppo scout AGESCI Torino 48.

Un ruolo speciale hanno avuto gli incontri informali nel chiostro di Casa Regina e durante i pasti: occasioni di dialogo, risate e condivisioni profonde che hanno contribuito a creare un clima autenticamente fraterno. Non è mancato l’apericena comunitario, che ha riunito gli amici di sempre e i nuovi partecipanti, dando vita a quel “villaggio” che sostiene la crescita di ogni bambino.

La celebrazione conclusiva con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Mons. Egidio Miragoli ha segnato un momento particolarmente significativo. In tale occasione sono stati inaugurati i nuovi spazi dedicati al gioco dei più piccoli, che d’ora in avanti diventeranno un punto di riferimento per gruppi scout e oratori (per informazioni: Casa Regina Montis Regalis – tel. +39 0174 565300, email casaregina@santuariodivicoforte.it).

I soci del Flauto Magico ODV ringraziano tutti gli Enti pubblici e privati, le Organizzazioni di Volontariato, le Aziende di Promozione Sociale e i singoli benefattori che sostengono il nostro progetto “Venticinque anni Vicoforte: con le diverse note si suona nell’orchestra” che prende il nome dall’ultima strofa del nostro inno “[...] nes su no uguale all’altro e tutti in fe sta, da tu tto il mondo erano arri va ti, e la morale, sai, è proprio q ue sta: con le diverse note si s uo na nell’or che stra”. Ogni persona è come uno strumento che emette una nota con la sua peculiarità e unicità che si distingue ma, se ben diretto ed incanalato con le giuste indicazioni così come può fare un direttore d’orchestra, allora la sinfonia sarà fonte di ispirazione per tutti i musicisti che avranno imparato a lavorare insieme in armonia. Inoltre, chi godrà dello spettacolo avrà apprezzato sia la singolarità di ognuno che la complessità e la bellezza del risultato finale.

Per sostenerci e diventare parte della nostra rete potete scrivere a flautomagico2001@gmail.com