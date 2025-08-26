BTM porta in scena “La Prova del Cuoco – È sempre BTM” alla 76ª Fiera del Peperone di Carmagnola

In occasione della 76ª Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, Banca Territori del Monviso, Main Sponsor della manifestazione, partecipa a un evento inedito dedicato al gusto, all’intrattenimento e alla valorizzazione del territorio: “La Prova del Cuoco – È sempre BTM”, in programma sabato 30 agosto alle ore 21:00 in Piazza Sant’Agostino.

Si tratta della prima edizione di uno show cooking ideato per coinvolgere il pubblico in una sfida ai fornelli tutta a base di peperone di Carmagnola, simbolo indiscusso della manifestazione e protagonista assoluto della serata. A condurre l’evento sarà Tinto, voce nota della cucina in TV e in radio, pronto ad accompagnare le due squadre in gara tra ricette, racconti e colpi di scena culinari.

A capitanare la squadra blu sarà Federica Donetto, amministratrice di BTM, affiancata da Anna Tamasco, chef di Tema Food Carmagnola, dalla professoressa Sabrina Arena, Responsabile del Laboratorio di Genetica Traslazionale dell’Istituto di Candiolo, da un rappresentante di E.ON Energia e da Giuseppe Lanfranco, Presidente dell’Ascom di Carmagnola. La squadra gialla, invece, sarà guidata dal Direttore Generale BTM Luca Murazzano, accompagnato da Cristina Ferrando Agente di Reale Mutua, Alessandro Bagna, Presidente del Centro Cereali Carmagnola, Enrico Tachis, titolare di Cascina Fiume e Matteo Berruto, Amministratore di Pasta Berruto SPA.

Le due formazioni si sfideranno nella preparazione di un antipasto e di un primo piatto, entrambi pensati per esaltare l’ingrediente principe della Fiera: il peperone. Giudici confermati che valuteranno i piatti e decreteranno la squadra vincitrice della prova: Ivana Gaveglio, Sindaco di Carmagnola ed Edoardo Raspelli, giornalista, gastronomo, conduttore televisivo e scrittore. La serata sarà animata dalla musica dal vivo del Trio Illogico, mentre per il palato ci sarà una sorpresa unica: la gelateria Foody di Molineris, in piazza Sant’Agostino 14, offrirà alle prime file sedute un gelato soffice alla nocciola, arricchito da peperoni di Carmagnola canditi artigianalmente e variegato con un ristretto di lamponi profumato e intenso. Un abbinamento originale e raffinato, pensato per esaltare i sapori locali in chiave creativa. Per informazioni: Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola