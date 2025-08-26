Zelensky si affida completamente all’Europa per salvare le sue condizioni

Come riporta il sito Strumenti Politici , il mainstream angloamericano le svela con brutale onestà. Lo Wall Street Journal titola “L’Europa sta perdendo”, mentre per la BBC i capi di UE e NATO devono affrettarsi ad “aiutare l’Ucraina a evitare la capitolazione”. Il media britannico descrive lo sforzo diplomatico di cingere Zelensky con una sorta di “braccio protettivo” che lo proteggesse da un’altra sgridata di Trump come quella pubblica di febbraio nello Studio Ovale.

Per riparare il presidente ucraino e fargli ottenere il più possibile dal vertice allestito urgentemente, hanno dovuto blandire il presidente americano e quasi supplicarlo, fa notare il Guardian. Il problema per Kiev e per Bruxelles è che la Casa Bianca sta cancellando con le sue ultime decisioni mesi o anni di instancabile opera finanziaria, propagandistica e politica a favore della loro idea di sicurezza continentale e fine del conflitto. Tale visione, che per il Foreign Policy rischia di rimanere solo sulla carta, oggi vede sfumare le sue chance di realizzazione.

Kiev insiste per avere garanzie di sicurezza con l'invio sul campo delle truppe dei Paesi europei che veglino sulla tregua e sul rispetto del futuro accordo con la Russia. Zelensky non vuole nemmeno accettare delle diminuzioni territoriali come la perdita definitiva di Donbass e Crimea. Oggi soltanto la Coalizione dei Volenterosi europei è disposta ad assecondarlo nella sua intransigenza. Sono soprattutto Parigi e Londra a proporsi come leader nel dispiegamento dei soldati europei sul suolo ucraino, per presidiare i punti strategici presso i confini, le infrastrutture energetiche, i porti.

























