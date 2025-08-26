Alberto Gedda presenta il suo libro “Musica da Fotocamera” a Casteldelfino

Sabato 30 agosto, nell’ambito della rassegna “Lou temp per countar” organizzata dall’associazione Alevè Libre con il Comune di Casteldelfino, il giornalista e fotografo Alberto Gedda presenterà il suo nuovo libro “Musica da Fotocamera” (Fusta Editore, 2025).

L’incontro, che si terrà alle 17,30 in piazza Tounineto, nel suggestivo “budellino” di Casteldelfino animato da artigiani, artisti e librerie, sarà condotto da Gianni Audisio.

Classe 1954, Alberto Gedda è giornalista e fotografo con una lunga carriera alle spalle. Ha collaborato con testate come Stampa Sera, La Stampa, Repubblica, l’Unità, oltre a RadioRai, SAT2000 e Rai, firmando servizi per il Tg scientifico Leonardo e per il magazine Montagne. Autore di libri di fotografia, fumetto, saggi e volumi musicali, Gedda porta nel suo lavoro uno sguardo attento e sensibile sulla realtà e sulle arti.

“Musica da Fotocamera – Storie e Immagini della Musica Live” raccoglie i ritratti di 71 artisti, immortalati sul palco o dietro le quinte, accompagnati da racconti e aneddoti nati nel corso di interviste e incontri.

Da Demetrio Stratos a Tom Waits, da Fabrizio De André a Francesco Guccini, passando per Joan Baez, Zucchero, Chuck Berry e Vasco Rossi, il volume è un mosaico di esperienze che intreccia musica, giornalismo e fotografia. Un viaggio che attraversa festival e città, dal Premio Tenco di Sanremo al Summer Jamboree di Senigallia, dai festival jazz di Torino e Juan-les-Pins fino alle atmosfere di Londra e Milano. Ogni scatto diventa racconto, memoria viva di un’epoca e delle emozioni che solo la musica dal vivo sa regalare.

Il libro, curato nella selezione delle immagini da Gianni Audisio e Giorgio Lusso, è accompagnato da una prefazione della giornalista Alessandra Comazzi, che lo definisce “una restituzione di esperienze, di sentimenti, di emozioni, di franchezza, freschezza e comprensione”.

Con fotografie in bianco e nero e a colori, Musica da Fotocamera si sfoglia come un vinile prezioso, un long playing che raccoglie storie e volti di chi ha scritto pagine indimenticabili della musica.

Per informazioni: 338-7857309, indirizzo mail info@alevelibre.it

L’ingresso all’incontro è libero.





