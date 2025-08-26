Alberto Pellai a Bra per parlare di sfide educative tra genitori e figli

All’interno di un percorso di crescita condivisa, che nei mesi scorsi ha già visto la realizzazione di significativi momenti di incontro e confronto, la città di Bra si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento rivolto alla comunità educante e a tutta la cittadinanza. Lunedì 15 settembre alle ore 20.30, presso l’Auditorium G. Arpino, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Genitori e figli: quali nuove sfide educative”, con la partecipazione straordinaria del dott. Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, ricercatore, scrittore e punto di riferimento a livello nazionale sui temi dell’educazione e della genitorialità.

La presenza di Pellai rappresenta un’opportunità preziosa per approfondire, con rigore scientifico e sensibilità umana, le trasformazioni che attraversano oggi le relazioni educative, in un contesto in cui adulti e ragazzi si trovano spesso disorientati di fronte alle complessità del presente. L’obiettivo dell’incontro è quello di offrire strumenti di riflessione e orientamento per affrontare i cambiamenti in atto, costruendo nuove modalità di comunicazione e relazione tra genitori e figli.

L’iniziativa, promossa da Comune di Bra e Associazione Quartiere Madonna dei Fiori ODV, si inserisce all’interno di un più ampio percorso partecipativo avviato nei mesi scorsi, organizzato nell’ambito delle iniziative di “OIKOS. Città, casa comune” un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che intende promuovere occasioni di dialogo aperte e inclusive, capaci di rafforzare il tessuto sociale e contribuire alla costruzione di comunità educanti più consapevoli e coese. Al centro del progetto, i temi dell’identità, dell’educazione, dell’inclusione, dell’intercultura e dell’autonomia, affrontati con uno sguardo ampio e integrato, volto al contrasto della povertà educativa e alla valorizzazione della responsabilità collettiva. Al progetto hanno preso parte, in qualità di partner, anche Lunetica Soc. Coop. Sociale – Onlus; l’Istituto Comprensivo BRA1; l’Istituto Comprensivo “Alpi-Strada” (ex IC Bra2); l’Istituto Salesiano “San Domenico Savio” e l’Associazione Le Ali Spiegate ODV.

La serata è aperta a tutti: genitori, insegnanti, educatori, operatori sociali e culturali, ma anche a chiunque senta l’urgenza di interrogarsi sul proprio ruolo educativo e desideri contribuire alla crescita armoniosa delle nuove generazioni.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria tramite tramite form raggiungibile al link: https://forms.gle/5gCsyn8V2JHpm7wn8 oppure tramitemessaggio WhatsApp al 366 2401353.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.