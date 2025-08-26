Alla scoperta delle campagne di Santorre

Tra gli eventi organizzati dal Comune di Savigliano per commemorare i 200 anni dalla morte di Santorre Derossi di Santa Rosa, sabato 30 agosto, dalle 9, si svolgerà “Santorre in campagna”, una passeggiata nelle campagne saviglianesi. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Ufficio turistico, ricorderà la figura del patriota come conte di Santa Rosa e proprietario di importanti aziende agricole, ma anche come persona amante della natura, delle passeggiate in compagnia di pochi amici o di un buon libro.

L'appuntamento è presso la località Palazzo, dove la famiglia Derossi acquistò la tenuta dalla quale presero il titolo di Santa Rosa. La passeggiata, adatta a tutti, condurrà i partecipanti tra cascine, frazioni e corsi d’acqua. Il tutto con l'accompagnamento delle parole di Santorre, che dall’esilio sognava il Palàs, il suo boschetto e di rivedere il Pievano di San Salvatore.