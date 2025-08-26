“Due Luci, due anime”. A Manta concerto dedicato a Battisti e Dalla

Lunedì 1° settembre alle 20,45, l’Arena di Cascina Aia a Manta ospiterà “Due Luci Due anime”, un evento musicale che celebrerà due grandi maestri della musica italiana: Lucio Dalla e Lucio Battisti.

Un viaggio sonoro tra i loro brani più amati, per rivivere emozioni, ricordi e melodie che hanno segnato intere generazioni.

Un appuntamento imperdibile che unisce musica e solidarietà, regalando al pubblico un’occasione per riscoprire il fascino intramontabile di Dalla e Battisti sotto le stelle di fine estate.

Il concerto, organizzato nell’ambito del progetto “Luci alla Ribalta”, non sarà soltanto un momento di spettacolo e cultura, ma anche un gesto di solidarietà.

L'ingresso è a offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione L’Airone di Manta, realtà locale impegnata nel sociale.

Le prenotazioni sono possibili presso i punti convenzionati: a Manta al Chiosco Oasi del Castello, al Bar L’Espresso-Bar Nando; a Verzuolo alla Cartoleria Madama Carta. È attiva anche la linea WhatsApp Amici di Manta al numero 338-1467933.