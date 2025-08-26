 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 26 agosto 2025, 18:44

“Due Luci, due anime”. A Manta concerto dedicato a Battisti e Dalla

Un viaggio musicale tra le note dei due cantautori per sostenere l’associazione "L’Airone" di Manta. Il 1° settembre all'Arena di Cascina Aia

“Due Luci, due anime”. A Manta concerto dedicato a Battisti e Dalla

Lunedì 1° settembre alle 20,45, l’Arena di Cascina Aia a Manta ospiterà “Due Luci Due anime”, un evento musicale che celebrerà due grandi maestri della musica italiana: Lucio Dalla e Lucio Battisti

Un viaggio sonoro tra i loro brani più amati, per rivivere emozioni, ricordi e melodie che hanno segnato intere generazioni.

Un appuntamento imperdibile che unisce musica e solidarietà, regalando al pubblico un’occasione per riscoprire il fascino intramontabile di Dalla e Battisti sotto le stelle di fine estate.

Il concerto, organizzato nell’ambito del progetto “Luci alla Ribalta”, non sarà soltanto un momento di spettacolo e cultura, ma anche un gesto di solidarietà. 

L'ingresso è a offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione L’Airone di Manta, realtà locale impegnata nel sociale.

Le prenotazioni sono possibili presso i punti convenzionati: a Manta al Chiosco Oasi del Castello, al Bar L’Espresso-Bar Nando; a Verzuolo alla Cartoleria Madama Carta. È attiva anche la linea WhatsApp Amici di Manta al numero 338-1467933.

AMP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium