"Nel giro del tramonto": Enrico Salvagno presenta la sua raccolta poetica a Caraglio

Venerdì 12 settembre dalle ore 16:30 presso la Biblioteca di Caraglio lo scrittore Enrico Salvagno presenta al pubblico la sua opera dal titolo “Nel giro del tramonto”, edito da L’Inedito Letterario.

Una raccolta di 45 poesie e 13“frammenti” (pensieri), in cui l’autore vuole far riflettere il lettore sull’amore, i rapporti interpersonali e la fede indio; “ogni cuore ha bisogno della luce dell’altro, ogni tramonto implica sempre un nuovo inizio”, con questo incipit Salvagno ci proietta nel suo mondo fatto di parole.

La passione di Enrico Salvagno per la poesia è nata all’età di undici anni, mentre si trovava in ospedale, quando il giovane scrittore sentì il forte desiderio di prendere in mano un quaderno e una penna per dare libero sfogo alla sua immaginazione.

Ingresso libero senza prenotazione.