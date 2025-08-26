 / Eventi

Eventi | 26 agosto 2025, 16:11

"Preso per i capelli": presentazione del libro di Mauro Battistin a Santa Vittoria d'Alba

Sabato 30 agosto alle ore 17 nella Confraternita di San Francesco, l'autore racconta le "Peripezie di un trisabile" in un dialogo con Valentina Chiesa

Immagine dalla copertina del libro &quot;Preso per i capelli&quot;

Sabato 30 agosto, alle ore 17, nella bellissima location della Confraternita di San Francesco a Santa Vittoria d’Alba, verrà presentato il libro “Preso per i capelli” con la presenza del suo autore Mauro Battistin.

Titolo e soprattutto il sottotitolo “Peripezie di un trisabile” lasciano intuire la trama di un racconto intimo, incentrato su un percorso di rinascita dopo una serie di gravi problemi di salute, che costringono il protagonista ad una difficile riabilitazione.  

E poi un viaggio, di cui l’autore parlerà al pubblico insieme a Valentina Chiesa. Un viaggio di rinascita appunto, in cui i limiti si trasformano in emozionanti opportunità.

Ingresso libero. Al termine dell’incontro ci sarà un momento conviviale e il firma libro.

Per info scrivere a biblioteca.santavittoria@mail.com

Silvano Bertaina

