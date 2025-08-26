 / Eventi

Eventi | 26 agosto 2025, 15:12

"Semi", la storia di una promessa mantenuta oltre la guerra

Venerdì 29 agosto alle 21 Enrico Gallo presenta il suo romanzo alla Biblioteca Comunale di Valdieri

Biblioteca di Valdieri, immagine di repertorio

La Biblioteca Comunale di Valdieri ospiterà venerdì 29 agosto alle ore 21 un incontro con Enrico Gallo, autore del romanzo "Semi" edito da Nerosubianco.

Il libro racconta la storia di Michel, un contadino che dopo aver vissuto gli orrori della guerra mondiale sogna solo una vita tranquilla nella sua cascina. Ma una promessa fatta in prigionia lo spingerà a compiere un viaggio straordinario, in un percorso che intreccia lealtà, amicizia e il potere universale della musica. Un romanzo che invita a riflettere sul nostro legame profondo con la natura e con gli altri esseri umani.

L'ingresso è libero.

cs

