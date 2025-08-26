Bongiovanni (Cuneo Mia): “Il confronto con i cittadini è sempre stato il cardine del nostro lavoro”

La scorsa settimana è uscito su Targatocn l’articolo in cui si sottolineava che “i partiti di centrosinistra e di centrodestra come la maggior parte delle liste civiche, sia di maggioranza che di opposizione, presenti nel Consiglio comunale del capoluogo, spesso non cercano il confronto con i cuneesi, vivendo nel silenzio delle loro stanze durante i cinque anni di mandato per, poi, uscire allo scoperto quando ci sono le elezioni. E i cittadini si allontanano dalla “vita” del Comune, sfogando rabbia e disagio sui social”.

Nell’analisi c’era anche una proposta ai gruppi politici e civici che fanno parte dell’assemblea municipale: “Per riguadagnarsi la fiducia delle persone e riportarle alle urne, devono creare, come un tempo, occasioni concrete di partecipazione”.

Nelle piazze e sotto i portici della città

All’articolo replica il consigliere Claudio Bongiovanni, della lista civica di opposizione Cuneo Mia. “La nostra lista civica - afferma - nasce proprio dal contributo e dall’esperienza delle associazioni, con l’obiettivo di organizzare e formalizzare la voce dei cittadini attivi e per valorizzare quei corpi intermedi che hanno perso il loro significato. Confronto e partecipazione sono stati i cardini fondamentali del nostro programma elettorale e, ora, del nostro lavoro”.

In concreto?

“Siamo stati e siamo presenti spesso nelle piazze e sotto i portici della città. Il mio lavoro di consigliere non si è mai svolto in solitaria, ma stimolato dalle competenze dei miei gruppi di riferimento. A loro ho fornito gli elementi amministrativi per l’informazione e gli approfondimenti. Con la loro voglia di partecipazione e il mio impegno a non escluderli dopo la mia elezione, siamo cresciuti tutti”.

Come ha vissuto il lavoro da consigliere?

“Molto male in quei momenti in cui ho dovuto scontrarmi con espressioni e atti che mortificavano il coinvolgimento dei cittadini, ma anche con le proposte dei rappresentanti di minoranza non andate a buon fine. Come la modifica del nuovo Regolamento dei quartieri che non accetta vincoli di ascolto per l’Amministrazione o il mancato Regolamento del verde pubblico a cui abbiamo lavorato come gruppo a più riprese e che stiamo chiedendo da decenni di mettere in pratica. Si è invece concretizzato un primo passo sull’importantissimo Regolamento per la gestione dei beni comuni, che abbiamo chiesto con insistenza e su cui ancora tanto ci sarà da fare”.

Le chiusure più importanti della maggioranza?

“È sotto gli occhi di tutti la blindatura assoluta di due temi come la vicenda Ospedale e quella di piazza Europa su cui il dibattito doveva estendersi ai cittadini. Soprattutto su piazza Europa è evidente dove può essere trascinata un’Amministrazione che si chiude nel Palazzo comunale, che ha paura di essere messa in discussione e che teme il confronto”.

Quindi?

“Questo atteggiamento crea una frattura profonda con i cuneesi, determina una dura opposizione e rappresenta un fallimento politico perché favorire, gestire, curare e alimentare la partecipazione non è solo interesse del cittadino, ma è una questione fondamentale di vita o di morte per la politica in genere e per il futuro della nostra città”.



















