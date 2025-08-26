Grave lutto per l'ex pumina Giulia Deambrogio

Grave lutto per l'ex giocatrice della Bam Mondovì Giulia Deambrogio. Nelle ultime ore è giunta la triste notizia della prematura scomparsa del papà. A darne notizia è stata l'agenzia della giocatrice, la Vplayers. La giovane centrale piemontese, dopo l'esperienza monregalese della scorsa stagione, si è accasata alla Florens Vigevano, formazione di serie B1. A Giulia e alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.
In Breve
martedì 26 agosto
lunedì 25 agosto
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Cronaca
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?