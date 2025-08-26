 / Sport

Grave lutto per l'ex pumina Giulia Deambrogio

Nelle ultime ore è giunta la triste notizia della prematura scomparsa del papà dell'ex centrale del Puma

Giulia Deambrogio in una immagine di repertorio (foto Pecchenino)

Grave lutto per l'ex giocatrice della Bam Mondovì Giulia Deambrogio.  Nelle ultime ore è giunta la triste notizia della prematura scomparsa del papà. A darne notizia è stata l'agenzia della giocatrice, la Vplayers. La giovane centrale piemontese, dopo l'esperienza monregalese della scorsa stagione, si è accasata alla Florens Vigevano, formazione di serie B1. A Giulia e alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione. 

MLV

