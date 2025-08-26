Grave lutto per l'ex pumina Giulia Deambrogio

Grave lutto per l'ex giocatrice della Bam Mondovì Giulia Deambrogio. Nelle ultime ore è giunta la triste notizia della prematura scomparsa del papà. A darne notizia è stata l'agenzia della giocatrice, la Vplayers. La giovane centrale piemontese, dopo l'esperienza monregalese della scorsa stagione, si è accasata alla Florens Vigevano, formazione di serie B1. A Giulia e alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.