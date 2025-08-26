Il Puma è tornato a correre! Al via la preparazione delle ragazze del Mondovì Volley (VIDEO)

Il Puma è tornato a sudare! Il Mondovì Volley ha iniziato questa mattina la preparazione in vista del prossimo Campionato di volley femminile di serie B1. Dopo i primi esercizi svolti al PalaItis, le dodici neo pumine si sono ritrovate all'albergo-ristorante Commercio di Roccaforte Mondovì per un incontro con conviviale con staff tecnico, dirigenziale e con la stampa. Presente per un saluto istituzionale anche l'assessore allo sport del Comune di Mondovì Alessandro Terreno.

Da oggi, dunque, le ragazze rossoblù si sono messe a disposizione del tecnico Claudio Basso e dei preparatori atletici. Un cammino di intenso lavoro che porterà le pumine all'esordio casalingo in programma l'11 ottobre con le sarde del Capo D'Orso Palau. Per questo sabato 30 agosto, invece, è previsto l'incontro con la tifoseria locale in occasione del "Puma Start", un evento che avrà come "teatro" il PalaManera e che dal pomeriggio fino a tarda sera farà da contorno alla presentazione della prima squadra e del settore giovanile (prevista per le ore 21). Il tutto tra street-food e musica con i Dj set.

Tanta voglia di partire con il sorriso e con una buona iniezione di fiducia, in vista di una stagione che si preannuncia impegnativa. Abbiamo raccolto le impressioni del Ds Max Rubado, che insieme al tecnico Claudio Basso, ha costruito il roster in vista della prossima stagione, puntando soprattutto su giocatrici che conoscevano bene la categoria:

Tra le giocatrici più esperte c'è la ventinovenne Anna Aliberti, cuneese di origine, che torna a "casa" dopo un lungo girovagare per l'Italia. La neo centrale del Puma è reduce dall'esperienza con il Capo D'Orso Palau, che per uno scherzo del destino sarà proprio la prima avversaria del Mondovì Volley in campionato:

Da un'Anna all'altra. Questa volta scopriamo Anna Imarisio, giovane talento della "cantera" del MonVi. Per la sedicenne monregalese il grande salto in prima squadra, con una buona e comprensibile dose di pressione, ma senza paura. Per il secondo libero del Puma, d'altronde, c'è la chiara consapevolezza del proprio ruolo e del proprio obiettivo: crescere e mettersi a completa disposizione della squadra e del suo tecnico. Eccola ai nostri microfoni: