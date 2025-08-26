Volley maschile A3: Savigliano inizia la preparazione

Il primo conto alla rovescia è ormai terminato. Dopo tanta attesa, il Monge-Gerbaudo Savigliano è tornato in palestra lunedì 25 agosto, per il primo allenamento in preparazione della stagione sportiva 2025/26, che aprirà i battenti nella seconda metà di ottobre.

Agli ordini del nuovo coach Simone Serafini, i biancoblù si sono ritrovati al palazzetto di casa per una prima seduta dedicata a test atletici, prime “fatiche” e, soprattutto, per i consueti saluti di rito per rompere il ghiaccio.

È stato solo il primo giorno di scuola per una preparazione che proseguirà per quasi due mesi, fino al 18 ottobre, vigilia della prima giornata di campionato nella Serie A3 Credem Banca. Il debutto ufficiale vedrà i saviglianesi impegnati subito in trasferta, sul campo di Reggio Emilia.

Nel mezzo, però, non mancheranno le occasioni per oliare gli ingranaggi e riprendere dimestichezza con il campo, grazie ai tanti test-match già calendarizzati, occasione anche per gli appassionati per vedere la squadra in campo. Si parte martedì 9 settembre nel palazzetto di casa contro Sant’Anna, quindi sabato 13 a Villafranca Piemonte un intrigante derby con Cuneo, prossimo al debutto in Superlega. Sempre a settembre, poi, gli incroci con Ciriè (venerdì 19 in casa) e Acqui (sabato 27 nell’Alessandrino).

A ottobre, l’appuntamento-clou: capitan Dutto e compagni saranno, infatti, impegnati in Sardegna per il Trofeo “Giacomo Cabras”, che si disputa a Sant’Antioco e che vedrà protagoniste anche Sarroch e Cus Cagliari, per un antipasto di Serie A3. Infine, venerdì 10 un ultimo incrocio, questa volta casalingo, con i “cugini” di Acqui, prima di dare il via alla stagione regolare.

“La pre-season è una parte molto importante della stagione, perché si pongono basi fondamentali sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico – spiega coach Simone Serafini. - Il primo periodo sarà improntato proprio sull’aspetto fisico: i ragazzi hanno lavorato bene nell’off-season e riteniamo che le otto settimane che avremo a disposizione saranno più che sufficienti per arrivare pronti. Sarà importante poi lavorare per sviluppare un sistema di squadra, lavorando su determinati aspetti che saranno cruciali e dovranno essere i capisaldi del nostro gioco. Ho la fortuna di avere a disposizione una squadra che, per alcuni elementi, è insieme già da tempo, compreso Rossato che qui ha già giocato. Questo mi dà l’opportunità di poter lavorare su altri aspetti, potendo contare su equilibri già in parte definiti”.

Ma quali saranno gli aspetti principali? “Non ho dei sistemi preordinati, perché cerco di lavorare sui ragazzi che ho a disposizione, in base alle loro qualità e alle loro caratteristiche, senza imporre credenze specifiche. Sarà quindi importante definire bene caratteristiche positive e negative del gruppo e di ogni giocatore, per poi poter intervenire con delle migliorie. Il tutto, partendo da un presupposto: che la squadra perfetta non esiste. Per me, la squadra migliore è quella che meglio delle altre nasconde i propri limiti, accettandoli e senza pensare di dover conquistare ogni punto”.

Tra le liete notizie di questi primi giorni di lavoro, spicca anche la presenza tra i convocati di Andrea Marassi, giovanissimo talento del settore giovanile biancoblù, che è stato aggregato alla prima squadra per la prima fase di preparazione.

Monge-Gerbaudo Savigliano – Il roster 2025/2026

Palleggiatori: Andrea Carlevaris (1993), Matteo Pistolesi (1995)

Opposti: Luca Rossato (2001), Roberto Girotto (2005)

Schiacciatori: Andrea Galaverna (1994), Mauro Sacripanti (1998), Andrea Schiro (2001), Giacomo Guiotto (2007)

Centrali: Lorenzo Rainero (2002), Francesco Dutto (1991), Riccardo Ballan (1997), Ambrogio Quaranta (2003)

Liberi: Paolo Rabbia (1997), Francesco Prosperi Turri (2001)

Lo staff tecnico

Allenatore: Simone Serafini

Vice-allenatore: Andrea Berra

Team manager: Marco Botta

Preparatore atletico: Dario Disette

Fisioterapisti: Fabrizio Bossolasco e Matteo Lerda

Medico sociale: Giorgio Emanuel

Scoutman: Andrea Torta