Cuneo Volley, la SuperLega inizia tra emozioni e qualche novità. Costamagna dolce-amaro: "Entusiasti della risposta del pubblico" [FOTO E VIDEO]

Martedì 26 agosto resterà una data speciale per il Cuneo Volley. Dopo undici anni d’assenza, il club biancoblù ha ufficialmente dato il via alla preparazione per la sua prima stagione in SuperLega, davanti a un pubblico caloroso, quasi 400 i tifosi che si sono dati appuntamento sulle tribune e che hanno voluto dare il primo abbraccio alla squadra.

Due ore di allenamento tra sorrisi, emozioni e tanta voglia di fare, concluse con il saluto della sindaca Patrizia Manassero, che non ha voluto mancare all’appuntamento: "Faccio un enorme in bocca al lupo alla squadra - le sue parole -. Come amministrazione siamo orgogliosi di avere ben due squadre, voi del maschile insieme con la femminile, nel massimo campionato di pallavolo. Cuneo vi sosterrà".

La giornata è iniziata con la conferenza stampa alla presenza del presidente Gabriele Costamagna, del direttore sportivo Paolo Brugiafreddo e del tecnico Matteo Battocchio. E subito è arrivata la prima notizia: non solo l’assenza di Stefanovic, impegnato con la nazionale in vista dei Mondiali, ma anche quella di Roland Gergye, vicino a un trasferimento in Arabia Saudita.

"Gergye non c’è – ha spiegato Brugiafreddo – ha ricevuto un’offerta molto interessante dal punto di vista economico e ci ha chiesto la possibilità di valutarla. L’accordo economico è stato trovato, resta da definire quello tecnico. Non avremo fretta di sostituirlo, non vogliamo solo riempire un buco. Entro il 31 agosto sapremo se resterà con noi".

Coach Battocchio si è detto soddisfatto dell’approccio del gruppo: "I ragazzi sono arrivati pronti, non c’è da chiedere ma da fare. Fin da maggio sapevamo cosa ci attendeva e siamo sul pezzo per costruire e sviluppare il nostro gioco». Grande l’emozione anche per il presidente Costamagna: «Come società aspettavamo da tanto questa occasione. Avere i ragazzi a Cuneo dà carica a tutti. L’emozione è tanta, ma dobbiamo trasformarla in energia quando entreremo in campo".

Sul fronte della tifoseria, il Cuneo Volley può già contare su oltre mille abbonati. "Il territorio ha risposto alla grandissima – ha sottolineato il presidente Costamagna – è bello pensare che affronteremo le partite con così tante persone al nostro fianco". Meno convinta, almeno per ora, la risposta del mondo imprenditoriale, ma l’entusiasmo dei tifosi resta il traino principale. Ancora Costamagna, in merito, con frase sibillina del "dico senza dire": "Sicuramente posso confermare che da parte del pubblico c’è stata grandissima risposta".

Quanto agli obiettivi stagionali, la società mantiene prudenza. "Se ci chiedono se firmeremmo per l’11° posto? Sì", hanno ammesso Battocchio e Brugiafreddo, ma Costamagna ha voluto andare oltre: "Dobbiamo salvarci, ma non smettiamo di sognare. Questa società vive anche di sogni e dobbiamo puntare in alto".

Intanto c'è tanta attesa anche e soprattutto per il nuovo opposto, il giovane francese Nathan Feral, definito da Battocchio "un ragazzo con fame e voglia di emergere, dotato di un ottimo servizio e pronto a crescere accanto a Baranowicz". Per Stefanovic invece si attende di capire se parteciperà ai Mondiali: "Ci sono il 60% di possibilità che venga convocato – ha detto Brugiafreddo – a noi farebbe comodo averlo prima, ma siamo felici per lui".

Il calendario degli allenamenti congunti è già fitto: il 13 settembre a Villafranca contro Savigliano (A3), il 17 a Imperia contro Cannes, poi a fine mese un quadrangolare con Santa Croce e due squadre straniere (ancora in forse), quindi i tornei di Modena contro gli emiliani, Verona e Piacenza e, l’11-12 ottobre, la doppia sfida casalinga ancora contro Cannes.

Una stagione tutta da vivere, insomma, con la città pronta a spingere i suoi beniamini in un’avventura che unisce emozione, ambizione e tanta voglia di scrivere una nuova pagina di storia del volley cuneese.

LE PRIME IMMAGINI DELL'ALLENAMENTO NELLE RIPRESE DI SAMUELE BERNARDI E MASSIMO DEL MARZI: