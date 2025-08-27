Ascensore temporaneamente fuori uso: le info per accedere al municipio di Saluzzo

Da oggi mercoledì 27 agosto , l’ascensore della sede centrale del Comune di Saluzzo di via Macallè 9 non è in funzione, perchè guasto.

Secondo i tecnici, che hanno già effettuato un primo sopralluogo, si è verificata la rottura di una componente che va, quindi, sostituita.

L’ascensore non sarà a disposizione almeno fino a venerdì 29 agosto.

Nei giorni in cui l’ascensore è fuori servizio, l’accesso al municipio per le persone diversamente abili è dall’ingresso principale di via Macallè e non da quello carraio di via Rifreddo.

Chi avesse bisogno di aiuto o assistenza, anche utenti con problemi di deambulazione, - al mattino - può richiedere l’assistenza del personale del Comune di Saluzzo attraverso l’ufficio “Informazioni e notifiche” che si trova proprio nell’atrio di accesso al Palazzo civico.