Cuneo, presidio per la Palestina: Sturlese in via Roma con la sindaca Manassero [VIDEO]

Non si ferma l’impegno di Ugo Sturlese, consigliere comunale di minoranza e capogruppo dei Beni Comuni, che anche oggi (mercoledì 27 agosto) ha guidato in via Roma il presidio per la causa palestinese nell’ambito della campagna “Facciamo rumore per la fine della guerra e del genocidio del popolo palestinese”. L’iniziativa, che Sturlese sta portando avanti quotidianamente per tutto il mese, ha visto questa volta la presenza della sindaca Patrizia Manassero.

Al microfono, la prima cittadina ha voluto sottolineare il valore del percorso in atto tra diversi amministratori locali: “Come sindaci ci riuniremo insieme alla sindaca di Perugia, che è responsabile della giunta del movimento dei sindaci per il dialogo con le comunità palestinesi, e nei prossimi giorni ci rivedremo a Roma proprio su questo tema, perché lì si sta prendendo posizione in questo senso”.

Manassero ha ricordato anche il ruolo delle realtà cittadine impegnate da tempo:

Un messaggio di condanna forte verso il conflitto è arrivato sempre dalle parole della sindaca: “Non ci piace nessuna guerra, questa è particolarmente rivoltante per come vengono trattati i civili, i bambini e le donne, ma anche gli ospedali, il cibo, i malati, i reparti psichiatrici. Non è ammissibile, quindi continuiamo, perseveriamo e tiriamo il passo di tutto. Grazie Ugo”.