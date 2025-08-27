Giovedì 28 agosto riparte l'attività agonistica della ValleBelbo Sport. La pianificazione dei vari gruppi e il Camp di Baceno

Con ancora in mente gli ultimi esaltanti momenti della lunga annata agonistica appena conclusa, la ValleBelbo Sport è già pronta a ripartire verso la nuova stagione.

Con il momento più alto andato in scena proprio la scorsa settimana, con la partecipazione di Lucia Tassinario ai Campionati del Mondo Juniores di Otopeni (Romania), dove ha conquistato un incredibile 19° posto mondiale nei 50 farfalla e un 25° posto nei 100 farfalla, portando alto il nome della ValleBelbo Sport a livello internazionale, il team arancio-nero riparte verso la stagione 2025-2026 che si preannuncia ricca di progetti innovativi, novità tecniche, competizioni di alto livello e opportunità di crescita trasversale, sia dal punto di vista sportivo che umano.

Giovedì 28 agosto, alle ore 14:30, riprende l’attività del gruppo dei “Categoria” presso il centro sportivo Orangym di Nizza Monferrato.

Dal 4 al 6 settembre, invece, in occasione del Baceno Camp, un appuntamento in provincia del del Verbano-Cusio-Ossola, fondamentale per ricominciare con spiccato spirito di squadra, divertimento e condivisione, inizierà la stagione per i gruppi Esordienti A, B e Propaganda.

Da lunedì 8 settembre, l’attività nella piscina "Gianni Palumbo" tornerà a pieno regime con tutti i gruppi di lavoro, compreso il gruppo Master.

Tornando ai risultati agonistici che hanno regalato grandi soddisfazioni grazie a impegno, passione e dedizione di atleti, allenatori e famiglie, ripercorriamo in breve i passaggi chiave degli ultimi mesi che hanno portato la ValleBelbo Sport verso lo storico traguardo della convocazione in nazionale di una sua atleta per un evento internazionale.

Oltre al primo titolo italiano conquistato da Lucia Tassinario a Chianciano Terme in occasione dei Campionati Italiani di Categoria, le due finali agli Assoluti Primaverili e agli Assoluti invernali, e la vittoria in Finale B del Trofeo Settecolli di Roma, sei atleti hanno rappresentato il team ai principali appuntamenti giovanili nazionali salendo per cinque volte sul podio (tre ori, due argenti). Si tratta di Maddalena Bertelli, Elisabetta De Santi, Elisa Ferrari, Francesca Gallione, Mattia Tammaro e della già citata Lucia Tassinario.

La ValleBelbo Sport si è messa in grande evidenza nel circuito CSI (Centro Sportivo Italiano), conquistando 27 podi individuali a livello nazionale (titoli italiani conquistati da Elisa Ferrari, Francesca Gallione, Maddalena Bertelli, Laerte Sfolcini, Camilla Palumbo, Federica Ferraris e Aurora Tudisco; sul podio anche Elisabetta De Santi, Bianca Tassinario, Mattia Tammaro, Sarah Messina e Leonardo Pintescul) e 7 titoli di campioni regionali CSI (Federica Ferraris, Elisa Ferrari, Laerte Sfolcini, Maddalena Bertelli, Alessandro Mairano, Aurora Tudisco e Diletta Tudisco).

Anche il gruppo Master ha dato il massimo, con presenza e partecipazione, dimostrando che l'impegno non ha età. Hanno partecipato a diverse gare individuali e di staffetta sia nel circuito Federale FIN che in quello CSI, raggiungendo l'obiettivo più importante: unire sport e divertimento. Le staffette hanno cementato lo spirito di squadra, il loro spirito aggregativo e il puro divertimento nel fare sport sono il cuore del gruppo, un vero valore aggiunto per la nostra società.