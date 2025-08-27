La Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi rafforza il suo impegno col territorio e rinnova i locali della filiale di Chiusa di Pesio

La Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi ha rinnovato i locali della filiale di Chiusa di Pesio di piazza Vittorio Veneto 4, con l’obiettivo di offrire spazi più moderni, funzionali e accoglienti alla cittadinanza. Per l’occasione, lunedì 8 settembre alle 17.45 la filiale aprirà le proprie porte a tutta la cittadinanza per un momento celebrativo e inaugurale alla presenza dei vertici dell’istituto di credito. Per maggiori informazioni è possibile contattare la filiale all’indirizzo e-mail fil03chiusadipesio@pianfeieroccadebaldi.bcc.it o contattare il numero 0171/734255. “Il rinnovo dei locali va nella direzione di garantire ai nostri soci e clienti luoghi sempre più adeguati, capaci di coniugare comfort, efficienza e rispetto della privacy durante le operazioni e le transazioni bancarie – afferma il direttore generale della Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi, Sergio Bongioanni -. Il nostro è anche un messaggio chiaro alla comunità: in un periodo in cui molti istituti bancari chiudono i propri sportelli – nelle zone interne del Paese si sta verificando un fenomeno di desertificazione bancaria che lascerà milioni di abitanti senza filiali – la Bcc di Pianfei sceglie invece di rafforzare la propria presenza sul territorio. L’ammodernamento della filiale di Chiusa Pesio è un segnale inequivocabile di questa volontà”.