Manta cambia sede per l'accoglienza dei lavoratori stagionali: dall'area di via Valcrosa all'ex scuola elementare

Il progetto di accoglienza per i lavoratori stagionali di Manta trova una nuova collocazione. I 157mila euro del PNRR, destinati in principio a un'area in via Valcrosa, saranno utilizzati per ristrutturare una porzione dell'ex scuola elementare di piazza Damiano, momentaneamente utilizzata come magazzino della Pro Loco.

La decisione arriva dopo le proteste di un comitato di residenti di via Valcrosa, che in pochi giorni aveva raccolto 100 firme contro il progetto nel loro quartiere. I cittadini hanno temuto che la struttura, al confine con Verzuolo nei pressi del Ponte Rosso, avrebbe compromesso la tranquillità della zona residenziale.

L'amministrazione comunale, dopo aver consultato il responsabile dei bandi PNRR del Comune di Saluzzo (capofila del progetto) e la Prefettura, è riuscita a dirottare i fondi sull'immobile comunale. La nuova struttura ospiterà 9 lavoratori stagionali impiegati principalmente nel settore frutticolo.

Il progetto fa parte di un finanziamento complessivo di 1,7 milioni di euro destinato ai Comuni aderenti al protocollo per l'accoglienza dei lavoratori stagionali, attivo da cinque anni. La ristrutturazione dell'ex scuola rappresenta un miglioramento rispetto all'attuale sistemazione in container davanti al cimitero, garantendo condizioni più dignitose e decorose.

La Pro Loco, che dovrà lasciare i locali, sarà ricollocata in altre proprietà comunali.