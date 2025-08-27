Saluzzo, apre il nuovo micronido dell'asilo San Giuseppe

Si sono conclusi i lavori di adeguamento dei locali dell’asilo San Giuseppe in corso Piemonte a Saluzzo, per la realizzazione del nuovo micronido all’interno della stessa struttura.

Sabato 30 agosto, dalle 17 alle 18, 30, è previsto l’open day per far conoscere lo spazio e la proposta formativa.

Sul sito della scuola www.sangiuseppeasilo.com è già disponibile il progetto educativo e il regolamento per meglio conoscere il futuro micronido e le informazioni necessarie per le preiscrizioni, che sono già aperte.

Si prevede la disponibilità di 16 posti e l’avvio delle attività a settembre, con orario dalle 7,30 alle 18, mensa interna dell'asilo e educatrici separate.

Informazione alla segreteria dell’asilo stesso ( ancina@diocesisaluzzo.it / 0175 41872 ).

"Negli ultimi anni si erano fatte insistenti da parte delle famiglie legate all’asilo le richieste di poter accogliere i bambini prima del compimento del terzo anno di età - afferma il direttore don Dario Ruà - Per questo motivo si è iniziato il lungo iter per aprire la struttura dedicata ai più piccoli, nell’immobile che ospita la scuola dell’infanzia".