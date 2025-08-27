 / Attualità

Attualità | 27 agosto 2025, 16:49

Saluzzo, apre il nuovo micronido dell'asilo San Giuseppe

Porte aperte sabato 30 agosto. Potrà accogliere fino a 16 bambini dai tre mesi ai tre anni

Saluzzo, l'edificio dell'asilo San Giuseppe in corso Piemonte

Si sono conclusi i lavori di adeguamento dei locali dell’asilo San Giuseppe in corso Piemonte a Saluzzo, per la realizzazione del nuovo micronido all’interno della stessa struttura.

Sabato 30 agosto, dalle 17 alle 18, 30, è previsto lopen day per far conoscere  lo spazio e la proposta formativa.

Sul sito della scuola www.sangiuseppeasilo.com è  già disponibile il progetto educativo e il regolamento per meglio conoscere il futuro micronido e le informazioni necessarie per le preiscrizioni, che sono già aperte.

Si prevede la disponibilità di 16 posti e l’avvio delle attività a settembre, con orario dalle 7,30 alle 18, mensa interna dell'asilo e educatrici separate.

Informazione alla segreteria dell’asilo stesso (ancina@diocesisaluzzo.it / 0175 41872).

 "Negli ultimi anni si erano fatte insistenti da parte delle famiglie legate all’asilo le richieste di poter accogliere i bambini prima del compimento del terzo anno di età - afferma il direttore don Dario Ruà -  Per questo motivo si è iniziato il lungo iter per aprire  la struttura dedicata ai più piccoli, nell’immobile che ospita la scuola dell’infanzia".

VB

