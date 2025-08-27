ASD Arcieri di Bra: 40 anni di frecce, inclusione e traguardi da festeggiare

Quarant’anni e non sentirli. L’ASD Arcieri di Bra spegne quest’anno le sue prime 40 candeline, ma la passione è più viva che mai. Con oltre 100 soci e l’affiliazione a Fitarco, Csain e FIARC, la società guidata dal presidente Enrico Cosmai è diventata un punto di riferimento per Bra e per tutto il Piemonte.

Dalla freccia al bersaglio: una storia lunga 40 anni

Nata con l’obiettivo di far conoscere il fascino del tiro con l’arco, l’associazione è oggi attiva nelle specialità longbow, arco nudo, arco istintivo e compound. E i risultati parlano da soli: gli atleti iscritti hanno conquistato non solo titoli regionali, ma anche titoli nazionali, mentre il campo di Bra è scelto da campioni di livello nazionale e internazionale, soprattutto nelle discipline 3D e Hunter & Field, grazie a un percorso tra i pochi in Piemonte.

«Ogni freccia scoccata – racconta Cosmai – è un pezzo di storia che continua, tra nuove sfide e vecchi amici che non smettono di divertirsi».

Inclusione, giovani e territorio Gli Arcieri di Bra non tirano solo alle sagome, ma anche ai cuori. Con il progetto Arcobaleno, dedicato alle scuole e all’inclusione, lo sport è diventato un linguaggio comune che ha unito tanti ragazzi e famiglie.

«Il tiro con l’arco – spiega Cosmai – è davvero per tutti: ragazzi, adulti e persone con disabilità. Non servono doti particolari, basta la voglia di mettersi in gioco e scoprire la bellezza di concentrarsi, rilassarsi e condividere».

Il legame con la città resta fortissimo: il prossimo 14 settembre gli Arcieri saranno a Sport in Piazza a Bra, pronti a far provare arco e frecce a chiunque abbia voglia di sentirsi, almeno per un giorno, un moderno Robin Hood.

Una nuova sede grazie alla città

Il compleanno non è l’unica novità: a breve verranno inaugurate una nuova palestra e la nuova sede, un passo fondamentale per la crescita dell’associazione. Un risultato possibile grazie al sostegno concreto del Comune di Bra, all'interessamento del Consigliere Ettore Sanino ed alla collaborazione del Comitato di zona Madonna dei Fiori, che hanno creduto e investito in questa realtà sportiva.

«Questa è la dimostrazione – sottolinea Cosmai – che quando città e associazioni collaborano, nascono opportunità che arricchiscono tutta la comunità».

Cosmai e Sanino

L’invito del presidente

Concludendo, il presidente lancia un messaggio diretto e sorridente: «Se volete provare qualcosa di diverso, venite a trovarci. Non importa se non avete mai preso un arco in mano: vi aspettiamo con entusiasmo e vi garantiamo che tornerete a casa col sorriso… e magari con la voglia di scoccare un’altra freccia!».