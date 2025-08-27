 / Sport

Motori: Sergio Patetta sarà al via del 40° Rally Città di Torino

Il pilota di Neive torna in gara dopo una prima parte di stagione avara di soddisfazioni

Torna a sedersi sul sedile di una vettura da rally il pilota di Neive Sergio Patetta, dopo una prima parte di stagione avara di soddisfazioni. 

L’alfiere della scuderia La Superba – Sportforever sarà al via del 40° Rally Città di Torino, in programma sabato 30 agosto sulle strade delle Valli di Lanzo, con partenza e arrivo nella cittadina di Venaria Reale, all’ombre della famosa Reggia. 

Correrò con la solita Peugeot 208 Rally4/R2 preparata dalla Lanterna Corse – conferma Patetta – e sarò come di consueto navigato da Alessandro Alocco. La nostra stagione è stata purtroppo segnata da alcuni ritiri di troppo e per questo siamo desiderosi di riscatto in questa gara che non corriamo da diversi anni, ma che ci è sempre piaciuta per le sue strade selettive”.

comunicato stampa

