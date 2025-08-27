Sci di fondo: Romano e Ghio in raduno con la nazionale Milano-Cortina 2026

Riparte dalla Val Martello la Nazionale di fondo Milano Cortina 2026 con un raduno atletico di dieci giorni a cominciare dal oggi, 27 agosto e fino al 5 settembre.

Markus Cramer ha convocato 15 atleti tra cui Simone Mocellini, che si aggrega al raduno a scopo riabilitativo.

Si tratta di: Giacomo Gabrielli, Giovanni Ticcò, Lorenzo Romano, Davide Ghio, Aksel Artusi, Davide Negroni, Gabriele Matli, Federica Cassol, Virginia Cena, Martina Di Centa, beatrice Laurent, Marit Folie, Ylvie Folie, e Andrea Zorzi.

La squadra sarà guidata da Renato Pasini e Fulvio Scola, con Giusepe Cioffi e Manuel Toscano, oltre ai fisioterapisti Davide Perucchini e Davide Baldi.