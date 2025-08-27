 / Sport

Sport | 27 agosto 2025, 13:50

Sci di fondo: Romano e Ghio in raduno con la nazionale Milano-Cortina 2026

Nel gruppo al lavoro fino al 5 settembre in Val Martello anche i cuneesi Lorenzo Romano e Davide Ghio

Lorenzo Romano (foto di repertorio)

Lorenzo Romano (foto di repertorio)

Riparte dalla Val Martello la Nazionale di fondo Milano Cortina 2026 con un raduno atletico di dieci giorni a cominciare dal oggi, 27 agosto e fino al 5 settembre. 

Markus Cramer ha convocato 15 atleti tra cui Simone Mocellini, che si aggrega al raduno a scopo riabilitativo. 

Si tratta di: Giacomo Gabrielli, Giovanni Ticcò, Lorenzo Romano, Davide Ghio, Aksel Artusi, Davide Negroni, Gabriele Matli, Federica Cassol, Virginia Cena, Martina Di Centa, beatrice Laurent, Marit Folie, Ylvie Folie, e Andrea Zorzi.

La squadra sarà guidata da Renato Pasini e Fulvio Scola, con Giusepe Cioffi e Manuel Toscano, oltre ai fisioterapisti Davide Perucchini e Davide Baldi.

Davide Ghio (foto di repertorio)

Davide Ghio (foto di repertorio)

fisi

