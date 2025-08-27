Tennis Pedona riparte: focus sui giovani e nuovo staff FITP riconosciuto

Novità importanti al Tennis Comunale Pedona, dove il nuovo consiglio direttivo, insediatosi nel dicembre 2024, ha scelto di mettere al centro il settore giovanile con una scuola tennis completamente rinnovata, dedicata a ragazzi e ragazze dai 5 ai 17 anni.

«Abbiamo voluto questo passaggio perché desideriamo valorizzare il nostro settore giovanile con una proposta didattica moderna e gestita direttamente dal nostro circolo», spiega il presidente Adriano Barberis.

«Il TC Pedona rappresenta una realtà importante del panorama tennistico provinciale e siamo motivati a offrire il meglio ai nostri utenti: questo sarà possibile grazie a uno staff tecnico composto da maestri nazionali FITP riconosciuti»

L’avvio dei corsi è previsto a inizio ottobre e comprenderà percorsi per ogni livello: dal mini-tennis come avviamento ludico-motorio per i più piccoli, ai corsi base e intermedi per sviluppare abilità tecniche e tattiche, fino al perfezionamento e all’agonismo con un lavoro avanzato su preparazione atletica e gestione della partita. L’offerta sarà completata dalla scuola adulti e dalle lezioni private, pensate per tutte le età e con orari flessibili.

Per avvicinare il pubblico e far conoscere da vicino la realtà del circolo, nelle giornate del 22-24-26 e 27 settembre si terranno lezioni di prova gratuite aperte a bambini, ragazzi e adulti curiosi di approcciarsi a questo sport. Il progetto punta su una programmazione didattica chiara, valutazioni periodiche dei progressi con feedback a famiglie e atleti, integrazione tra tecnica, tattica, preparazione fisica e mental coaching di base, con l’utilizzo di metodologie moderne e strumenti innovativi come esercitazioni a stazioni, progressioni mirate e video-feedback.

Con una tradizione ormai consolidata e un bacino di appassionati in crescita, il TC Pedona conferma così il proprio ruolo di riferimento nel contesto tennistico provinciale, alzando ulteriormente gli standard formativi e organizzativi e offrendo un ambiente inclusivo e orientato al merito sportivo. Le iscrizioni sono già aperte, i posti sono limitati e verrà data priorità in base all’ordine di adesione.

Per informazioni e iscrizioni: telefono 0171-260720, email info@tcpedona.it

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul canale Instagram e facebook ufficiali del circolo. L’inizio dei corsi è previsto per ottobre 2025.