Vigor Cycling Team: allievi ed esordienti si sono goduti la Vuelta a España

E' stata una domenica speciale quella vissuta da allievi ed esordienti della Vigor Cycling Team.

Liberi da impegni agonistici, molti di loro hanno infatti potuto godersi i propri beniamini, ovvero i professionisti, in lizza nella seconda tappa da Alba a Limone, del Giro di Spagna.

E da questa esperienza sono emersi alcuni interessanti e gioiosi racconti.

Come quello dell'esordiente Tommaso Capello. "Oggi io e papà siamo andati a vedere la Vuelta a Limone Piemonte partendo da Madonna dell'Olmo in bicicletta. Giunti sul traguardo è stato bellissimo aspettare l'arrivo dei corridori. Così ho potuto vivere una splendida giornata abbinando bicicletta seguita e praticata con un proficuo allenamento".

Profonda l'annotazione dell'allievo Jacopo Galfrè: "Al mattino ho pedalato, quindi con il camper in famiglia ci siamo recati a Limone per assistere a La Vuelta, percorrendo anche un tratto di strada a piedi. Mi sono divertito moltissimo, applaudendo l'arrivo dei protagonisti ai 150 metri finali, carico di un'adrenalina pazzesca. Spero un giorno di diventare uno di loro coronando il mio sogno. Momenti forti vissuti insieme a Luca Gugnino e Tomas Lantermino, i miei compagni di squadra incontrati sul posto. Ciò che mi ha maggiormente colpito è stato quando il francese Alex Zingle, vittima di caduta, si è fatto sistemare la spalla finita fuori posto, dal personale medico e quindi è ripartito, portando a termine la tappa. Per me è stato un eroe".

Infine l'esordiente Gioele Barra: "Io sono andato ad applaudire i concorrenti con papà e sorella, sulla salita della Colletta, e con il mio compagno di squadra Jacopo Martino".

Esaurita questa proficua esperienza che tornerà preziosa anche nel proseguio della corse, domenica prossima 31 agosto, riprenderanno le gare. Gli allievi si misureranno disputando il "29° Gran Premio Fabbi – Autodromo Enzo e Dino Ferrari" di Imola, mentre tra gli esordienti da segnalare la partecipazione di Jacopo Altare, nella "63a Medaglia d'Oro Santissima Annunziata" che si svolgerà a Baragiano nel potentino.







