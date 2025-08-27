Influenza, l’allarme arriva dall’Australia: potrebbe essere un inverno complicato

Siamo solo ad agosto, ma le previsioni che giungono dall’Australia, dove l’inverno è in pieno svolgimento, sembrerebbero non lasciare presagire nulla di buono. Lì la stagione influenzale sta registrando picchi record, con ospedali messi a dura prova, centinaia di pazienti in attesa di un letto e addirittura l’attivazione di servizi sanitari in hotel per alleggerire le strutture.

Uno scenario che, come ogni anno, anticipa ciò che potrebbe verificarsi in Europa nei mesi freddi e che fa temere un inverno complicato anche in Italia e, naturalmente, in provincia di Cuneo.

“Si prevede nel prossimo inverno una stagione influenzale anche peggiore di quella appena trascorsa, che è stata la peggiore degli ultimi 20 anni – ha avvertito in un post pubblicato su X l’infettivologo Matteo Bassetti –. E in Italia che si fa? Si parla male dei vaccini”. Un monito che mette in evidenza l’importanza della prevenzione e delle campagne vaccinali.

La Granda, negli anni scorsi, ha già conosciuto giornate di forte pressione sugli ospedali. Il 2 gennaio 2025, data tradizionalmente “critica” per l’influenza, il pronto soccorso del Santa Croce di Cuneo ha registrato 200 ingressi, con altri 170 solo tre giorni dopo. Numeri ben oltre la media delle stagioni precedenti, che si era fermata a 178 accessi nel 2023 e 184 nel 2024.

Se i dati dall’emisfero sud rappresentano un campanello d’allarme, la sfida per il territorio cuneese sarà farsi trovare pronto davanti a un’ondata che rischia di mettere ancora sotto pressione pronto soccorso e reparti ospedalieri.