A Cuneo torna Mirabilia, ecco le modifiche alla viabilità

Il Comune di Cuneo informa la cittadinanza che, dal 3 al 7 settembre, la città ospiterà nuovamente il Festival Mirabilia, manifestazione di rilievo con un programma ricco e variegato. In vista dell’evento, a partire da sabato 30 agosto, inizieranno le operazioni di trasporto, scarico e allestimento delle strutture necessarie in diverse aree dell’altipiano comunale, individuate come zone di accoglienza per i veicoli delle compagnie e degli artisti partecipanti.
Pertanto, si dispone l’istituzione di divieti temporanei di sosta e transito veicolare nelle zone interessate, con il posizionamento della segnaletica necessaria alla modifica della viabilità. Tali provvedimenti sono adottati per garantire l’incolumità delle persone e la fluidità del transito pedonale.
Durante il periodo indicato, saranno attive limitazioni alla circolazione e alla sosta in diverse vie e piazze del territorio comunale, tra cui piazza Galimberti, corso Nizza, discesa del Gas, via Silvio Pellico, piazza Virginio, Lungogesso Papa Giovanni XXIII, piazzale Giacinto Borelli, via Busca, via del Fontanone, via Franco Bonelli, via Santa Maria, via Roero, via Sette Assedi e via Santa Maria. Le fasce orarie dei divieti variano in base alla zona e alla giornata, e saranno segnalate con apposita cartellonistica.
Si avvisa infine che, in caso di necessità, gli organi di polizia stradale si riservano la facoltà di apportare ulteriori modifiche alla viabilità.
Di seguito il dettaglio dei divieti di transito:
- Discesa del Gas, civico 5: divieto di transito veicolare su tutto il parcheggio dalle ore 7 di sabato 30 agosto alle ore 24 di lunedì 8 settembre.
- Via Silvio Pellico: divieto di transito veicolare nel tratto tra via Sebastiano Grandis e Piazzale della Libertà dalle ore 16 alle ore 20 di sabato 6 settembre.
- Via Santa Maria, Via Roero e Via Sette Assedi: divieto di transito veicolare nei tratti indicati dalle ore 17.30 alle ore 18.30 di mercoledì 3 settembre.
- Piazza Galimberti: divieto di transito veicolare su tutta la piazza, comprese le testate, dalle ore 19 alle ore 24 di sabato 6 settembre. Il giorno successivo, domenica 7 settembre, il divieto sarà attivo dalle ore 10 alle ore 21, con esclusione della testata Corso Soleri – Corso Garibaldi.
- Corso Nizza: tratto compreso tra Piazza Galimberti e Via Vittorio Amedeo II/Via Emanuele Filiberto (escluse), divieto di transito veicolare dalle ore 19 alle ore 24 di sabato 6 settembre.