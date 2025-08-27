A Cuneo torna Mirabilia, ecco le modifiche alla viabilità

Il Comune di Cuneo informa la cittadinanza che, dal 3 al 7 settembre, la città ospiterà nuovamente il Festival Mirabilia, manifestazione di rilievo con un programma ricco e variegato. In vista dell’evento, a partire da sabato 30 agosto, inizieranno le operazioni di trasporto, scarico e allestimento delle strutture necessarie in diverse aree dell’altipiano comunale, individuate come zone di accoglienza per i veicoli delle compagnie e degli artisti partecipanti.

Pertanto, si dispone l’istituzione di divieti temporanei di sosta e transito veicolare nelle zone interessate, con il posizionamento della segnaletica necessaria alla modifica della viabilità. Tali provvedimenti sono adottati per garantire l’incolumità delle persone e la fluidità del transito pedonale.

Durante il periodo indicato, saranno attive limitazioni alla circolazione e alla sosta in diverse vie e piazze del territorio comunale, tra cui piazza Galimberti, corso Nizza, discesa del Gas, via Silvio Pellico, piazza Virginio, Lungogesso Papa Giovanni XXIII, piazzale Giacinto Borelli, via Busca, via del Fontanone, via Franco Bonelli, via Santa Maria, via Roero, via Sette Assedi e via Santa Maria. Le fasce orarie dei divieti variano in base alla zona e alla giornata, e saranno segnalate con apposita cartellonistica.

Si avvisa infine che, in caso di necessità, gli organi di polizia stradale si riservano la facoltà di apportare ulteriori modifiche alla viabilità.

Di seguito il dettaglio dei divieti di transito: