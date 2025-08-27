Volley femminile Serie D: Busca, ufficiale l’arrivo di Anna Testa in palleggio

A pochi giorni dalla ripresa degli allenamenti la formazione del Volley Busca impegnata nel campionato di Serie D accoglie Anna Testa, giovane palleggiatrice classe 2005 reduce dalle esperienze con Boves e Cuneo, dove ha potuto calcare anche importanti campi di Serie C e B.

«Sono felice di entrare a far parte di questa squadra e rincontrare giocatrici con cui ho già avuto in passato la fortuna di condividere il campo - le parole di Anna Testa -. Certa del sostegno della società e dello staff tecnico, darò il massimo durante la stagione che ci aspetta, disposta a crescere e migliorarmi, passo dopo passo, e a costruire insieme al gruppo un percorso in grado di valorizzarci».

A commentare il suo arrivo è il suo nuovo allenatore Massimo Lamberti, sicuro di aver trovato un altro tassello fondamentale per completare il roster a sua disposizione: «L'ingresso in squadra di Anna Testa per la nostra società è un orgoglio in quanto nella scorsa stagione si è rivelata come una delle migliori palleggiatrici del campionato, senza parlare delle precedenti esperienze in B e in C. Inoltre conoscendo bene molte sue compagne inseriamo un tassello importante per crescere ulteriormente»

Le ufficialità di fine estate riguardano anche chi del gruppo squadra fa parte ormai da tempo: Asia Martinasso sarà la nuova capitana della Serie D.

«Buschese doc, centrale scolpita nella roccia con i gradi acquisiti sul campo sarà il nostro migliore acquisto dopo la passata stagione vissuta ai box per un brutto infortunio», il punto di coach Lamberti.

«Sono molto contenta di essere rimasta a Busca e ci tengo a ringraziare la società per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti - commenta capitan Martinasso -. Ci aspetta un nuovo anno con nuovi obiettivi durante il quale proveremo a far valere sempre la nostra maglia».

Sulle ultime novità si è espresso anche il direttore generale Davide Bima: «L’ingaggio di Anna Testa dimostra l’ambizione del Busca Volley di provare a disputare una stagione di vertice, assicurandosi una delle giocatrici più forti del campionato. Sono altrettanto felice e orgoglioso della promozione a capitana di Asia Martinasso perché dopo anni ad apprezzarne il talento e dopo aver anche visto con quale grinta ha saputo uscire da un’annata complicata come la scorsa abbiamo ritenuto giusto consegnarle questo nuovo importante ruolo. Sappiamo di ritrovare in lei le doti di leader naturale che il Busca Volley stava ricercando per la sua capitana».