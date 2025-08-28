Edizione locale
Attualità
giovedì 28 agosto
Icardi sulla nomina di Tranchida alla Città della Salute: "Avevo visto lungo, è l'uomo giusto"
Quartiere San Paolo, al via una serie di riasfaltature
Pietro Messa, 22enne di Pocapaglia, è in finale di Mister Italia
Cresce l'allerta per rischio idraulico e idrogeologico sul nord del Piemonte, ma non in provincia di Cuneo
Il vescovo di Mondovì nominato nel Dicastero per il Clero dal Papa
Mondovì, il Comune e il CSV incontrano le associazioni del Terzo Settore
Vicoforte, il 2 settembre Uncem presenta il Rapporto Montagne Italia 2025
Doppio impegno per il Dipartimento METS: concerto di musica acusmatica e collaborazione con il Festival Mirabilia
A Chiusa di Pesio Minions e girasoli regalano allegria a turisti e passanti [FOTO]
Si parla di politiche sociali e sanitarie in valle: nuovo incontro degli Stati Generali della Valle Stura
Cronaca
Bra piange l’alpino Mario Boarino, reduce di Russia e socio più anziano del gruppo locale
Cronaca
Cartignano piange Bartolomeo Foi “Trumlin”, il partigiano più anziano della val Maira
Attualità
La Ferrero guarda alla Cina: nuovi biscotti alla Nutella e diversi investimenti
