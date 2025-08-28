Cresce l'allerta per rischio idraulico e idrogeologico sul nord del Piemonte, ma non in provincia di Cuneo

Cresce l'allerta per rischio idraulico e idrogeologico sul Piemonte, ma non in provincia di Cuneo. In giallo valli Belbo e Bormida. Nessuna allerta per le altre vallate della provincia Granda.

Il nuovo bollettino emesso dall'Arpa indica un grado di allerta arancione sul Piemonte settentrionale (zone A, B, I) e gialla su Torinese e zone meridionali (zone C, L, F, G e H) con innalzamento dei livelli del reticolo secondario, locali esondazioni e allagamenti, fenomeni di versante e cadute alberi. Nel pomeriggio i fenomeni più intensi sono attesi su tutta la parte orientale del Piemonte, con picchi molto forti tra Verbano, Novarese e Vercellese, anche a carattere di temporale ed in attenuazione in serata.

Domani temporanea pausa delle precipitazioni al mattino e nuova ripresa nel pomeriggio, con valori più intensi sul Piemonte settentrionale, anche a carattere temporalesco.