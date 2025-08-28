Croce Rossa Busca: al via il nuovo corso per diventare volontari

La Croce Rossa di Busca apre le porte a nuovi volontari. Lunedì 8 settembre alle ore 21, presso la sede di Corso Romita 52, si terrà la serata di presentazione del nuovo corso di formazione.

Il percorso formativo, articolato in due incontri serali settimanali, si svilupperà in tre moduli progressivi. Il primo modulo fornirà le competenze base di primo soccorso necessarie per entrare a far parte dell'organizzazione. Il secondo modulo sarà dedicato all'utilizzo del defibrillatore e abiliterà i partecipanti ai trasporti sanitari ordinari. Il terzo e ultimo modulo affronterà le procedure per l'emergenza in ambulanza.

Un'opportunità per chi desidera mettere il proprio tempo al servizio della comunità e acquisire competenze salvavita.

Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla sede della Croce Rossa di Busca.