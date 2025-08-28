 / Attualità

Domani al Parco Fonti di Garessio si presenta "Emozione provata"

Si tratta di una raccolta di poesie di Silvana Robertazzi. Appuntamento alle 16, ingresso libero

Venerdì 29 agosto alle 16, presso il Parco Fonti di Garessio, sarà presentato in anteprima il volume "Emozione provata", la raccolta di poesie di Silvana Robertazzi. L'ingresso all'evento è gratuito.


Il libro, appena pubblicato, è una selezione di 23 componimenti che l'autrice ha scritto e presentato in diversi concorsi letterari.


“Il desiderio di raccogliere queste liriche in un "libretto" si è finalmente concretizzato, dando vita ad un'opera che esplora stili e temi diversi – racconta l’autrice -. Il titolo stesso, "Emozione provata", è un'eco di una delle poesie più significative della raccolta, che in passato ha ricevuto un prestigioso premio della critica. La varietà è la cifra stilistica del volume: si passa dal verso libero a forme più strutturate come l'acrostico, l'haiku e il calligramma, quest'ultimo un vero e proprio gioco tra parola e immagine”.
All'evento sarà presente anche il poeta garessino Gianpaolo Canavese, che dialogherà con l'autrice, offrendo spunti di riflessione e approfondimento sui temi e sulle forme poetiche affrontate.


Al termine della presentazione, un piccolo rinfresco permetterà di scambiare impressioni e confrontarsi direttamente con l'autrice.

