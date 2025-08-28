 / Attualità

Attualità | 28 agosto 2025, 14:09

Pietro Messa, 22enne di Pocapaglia, è in finale di Mister Italia

Il cuneese ha superato lo scoglio della prefinale di ieri sera (27 agosto) a Giulianova e domani, venerdì 29, sarà tra i 30 bellissimi finalisti sul palco dello stadio del Mare di Pescara alla caccia dello scettro detenuto dal bresciano Matteo Dall’Osto

Il 22enne di Pocapaglia Pietro Messa in finale a Mister Italia.

Il cuneese ha infatti superato lo scoglio della prefinale di ieri sera (27 agosto) a Giulianova e domani, venerdì 29, sarà tra i 30 bellissimi finalisti sul palco dello stadio del Mare di Pescara alla caccia dello scettro detenuto dal bresciano Matteo Dall’Osto.

Quello di “Mister Italia” è considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”.  Un concorso ideato e organizzato da patron Claudio Marastoni, che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.

Alto 1.87, Pietro Messa di lavoro fa l’elettricista e nel tempo libero coltiva la passione per il calcio, il surf e il nuoto.

Appuntamento a domani, alle 21:30, per una serata che si preannuncia scoppiettante. 

Condotta da Beppe Convertini, la finalissima di Mister Italia 2025 avrà come ospiti d’onore Jo Squillo e il cantante Scialpi.

Per seguire l’avventura di Danilo in finale basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) ufficiali: @concorsomisteritalia.

comunicato stampa

