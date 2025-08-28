Vicoforte, il 2 settembre Uncem presenta il Rapporto Montagne Italia 2025

Verrà presentato a Vicoforte martedi 2 settembre alle ore 17, nella sala polifunzionale (via al Santuario presso edificio scolastico), il Rapporto Montagne Italia 2025 realizzato da Uncem, che nasce nell'ambito del Progetto Italiae del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Descrivere come si manifesta la contemporaneità nei territori di montagna. Una montagna che genera coesione ed è viva. Il Rapporto sulla Montagna si può trovare qui: https://www.store.rubbettinoeditore.it/catalogo/rapporto-montagne-italia-2025/?highlight=montagne

La presentazione del Rapporto, aperta al pubblico, vedrà la partecipazione, oltre che del presidente nazionale Uncem Marco Bussone, di Gian Pietro Gasco, sindaco di Vicoforte; di Sebastiano Massa, consigliere nazionale Uncem, tra i fondatori della Fondazione Montagne Italia; di Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo; di Adriano Bertolino, presidente dell'Unione montana del Mondolè; di Michele Pianetta, vicepresidente Anci Piemonte; e di Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte.

"Il Rapporto ci permette anche di sfatare alcuni miti sulla montagna, come quello dello spopolamento. Se leggiamo i dati del Rapporto, vedremo che non è così. Le analisi sociali e demografiche devono essere più approfondite. Anche perché in Italia ci sono 100mila nuovi ingressi nelle zone montane negli ultimi anni. Un saldo migratorio positivo che fa fa ben sperare - commenta Roberto Colombero, presidente Uncem - Dobbiamo lavorarci. E i Comuni, grazie alle Unioni montane, sono artefici di nuovo sviluppo. Dobbiamo crederci. Dobbiamo lavorare per riorganizzare il sistema degli Enti locali sul territorio, in una logica del NOI. È determinante".

Il Rapporto Montagne è frutto di contributi di diversi esperti, tra i quali - oltre al Presidente Marco Bussone -, Giampiero Lupatelli, economista ed esperto di pianificazione territoriale e pianificazione strategica; Aldo Bonomi, sociologo, fondatore del Consorzio Aster; Nando Pagnoncelli, sondaggista, presidente di Ipsos Italia.